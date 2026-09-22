Torino, violenza su un dodicenne: fermato un ventenne

Un grave episodio di violenza sessuale ha scosso la città di Torino lo scorso 18 settembre. Un ragazzino di soli 12 anni è stato adescato e violentato da un ventenne in una zona isolata vicino al fiume Stura. L'uomo, un cittadino italiano di origini egiziane, è stato fermato dalla polizia con l'accusa di violenza sessuale aggravata.
La dinamica dell'accaduto
Secondo la ricostruzione degli investigatori, il ventenne si è avvicinato alla vittima mentre questa giocava con alcuni coetanei nel cortile del plesso condominiale dove abita, nel quartiere Barriera Milano. Con la scusa di fare un giro sul suo monopattino, è riuscito a portare il ragazzo in un'area boschiva lungo il fiume Stura, dove ha abusato di lui. Dopo la violenza, l'uomo ha riaccompagnato il ragazzo vicino casa e si è allontanato.
Le indagini e il fermo
La vittima ha immediatamente allertato i soccorsi, dando il via alle indagini della Squadra Mobile di Torino e del commissariato Barriera Nizza. Gli agenti hanno analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e raccolto le testimonianze di alcune persone che avevano visto l'uomo aggirarsi nei pressi del luogo dell'aggressione. Grazie a questi elementi, è stato possibile identificare il presunto responsabile.
Il ventenne è stato rintracciato ieri sera mentre percorreva a bordo del suo monopattino una via del quartiere Barriera Nizza. Gli agenti lo hanno fermato e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria. Al momento, l'uomo si trova in stato di fermo in attesa di convalida.
La reazione della comunità
L'episodio ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti del quartiere, che chiedono maggiore sicurezza e controlli nelle aree verdi e nei pressi dei luoghi frequentati dai bambini. Le forze dell'ordine invitano i genitori a prestare la massima attenzione e a segnalare tempestivamente qualsiasi comportamento sospetto.
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