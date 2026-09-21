Giornata Zero Emissioni: White Energy Group, 250mila tonnellate di CO2 evitate

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Nel giorno dedicato alla riduzione delle emissioni, White Energy Group porta il tema della decarbonizzazione nelle industrie. In dieci anni oltre 250mila tonnellate di CO₂stimate evitate grazie a più di 250 progetti realizzati, tra interventi di efficientamento, recupero termico e integrazione di fonti rinnovabili.

Quest'anno più che mai, nella Giornata Zero Emissioni, il dibattito sulla decarbonizzazione in Italia si misura con la condivisione di dati reali provenienti dalle aziende. La ricorrenza, che si celebra ogni anno il 21 settembre, richiama l'attenzione sulla necessità di ridurre il consumo di combustibili fossili e le emissioni climalteranti: per il comparto industriale, l'obiettivo si traduce in interventi misurabili su consumi, impianti e processi produttivi.

Secondo l’Energy Efficiency & Green Building Report 2026 del Politecnico di Milano, il mercato dell'efficienza energetica industriale ha un potenziale di riduzione dei consumi per il manifatturiero compreso tra il 20% e il 30%. Per l'industria, questa sfida si traduce nella capacità di intervenire sui consumi reali, misurare i risultati e mantenere nel tempo le performance energetiche degli impianti.

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In un contesto in cui consumi e performance ESG incidono sempre più sulla valutazione economica delle aziende, White Energy Group ha recentemente analizzato i dati della propria esperienza sul campo, maturata dal 2015 su oltre 250 progetti industriali realizzati e più di 150 clienti. Lo scopo di questa analisi, diffusa in una data iconica come quella della Giornata Zero Emissioni 2026, è fotografare l'impatto reale degli interventi di efficientamento sui bilanci delle imprese.

Oltre 250.000 tonnellate di CO₂ stimate evitate: questo è l'impatto ambientale cumulato degli interventi di riqualificazione, recupero termico e integrazione di fonti rinnovabili realizzati negli stabilimenti industriali. Per rendere tangibile la portata dell'intervento, le 250.000 tonnellate di CO2 equivalgono a togliere dalla circolazione oltre 138.000 automobili di cilindrata media per un anno (fattore di emissione medio del parco auto circolante, dati ISPRA), o al lavoro di assorbimento di circa 357.000 alberi nel corso della loro vita (fattore di conversione del progetto Parchi per Kyoto, Legambiente).

L'analisi tecnica: dove si nascondono gli sprechi

“Dalle nostre attività di audit e monitoraggio continuo emerge un dato costante: in ogni impianto industriale esiste un margine di ottimizzazione inespresso," spiega Salvatore Fadda, Head of Origination and Monitoring di White Energy Group. “La vera svolta risiede nel metodo: attraverso un'analisi approfondita dei dati operativi e un monitoraggio predittivo continuo individuiamo le aree di miglioramento e interveniamo sui flussi energetici. Questo ci permette non solo di massimizzare l'efficienza, ma di garantire le performance dell'impianto nel tempo.”

La visione strategica per il Made in Italy

“La transizione energetica non deve essere considerata soltanto un costo, ma può diventare una leva di competitività”, dichiara Gianluigi Mele, Amministratore Delegato di White Energy Group. “Il nostro obiettivo è dimostrare agli imprenditori che si può decarbonizzare proteggendo i margini. Con il modello ESCo, White Energy Group progetta, finanzia e realizza gli interventi di efficienza energetica assumendosi, secondo il modello contrattuale adottato, parte del rischio tecnico, operativo e finanziario: così riusciamo a trasformare l'efficienza energetica in un beneficio concreto per il bilancio dell'impresa”.