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Arrestato a Minturno con droga, denaro e bilancino durante un posto di blocco

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Un posto di blocco si è trasformato in un arresto per spaccio di stupefacenti a Minturno, in provincia di Latina. I carabinieri della Compagnia di Formia hanno fermato un uomo di 53 anni con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di cocaina ed eroina.

L'operazione e il controllo

L'episodio risale alla mattina del 15 settembre, intorno alle 11, nella frazione di Scauri. Durante un ordinario posto di controllo lungo la strada, i militari hanno notato l'atteggiamento sospetto dell'uomo e hanno deciso di approfondire la verifica con una perquisizione personale e veicolare.

Il sequestro della droga e del denaro

All'esito del controllo, il 53enne è stato trovato in possesso di 4,5 grammi di cocaina e 5,40 grammi di eroina, quest'ultima già suddivisa in 20 dosi pronte per lo smercio. Oltre alla sostanza stupefacente, i carabinieri hanno sequestrato 380 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi.

Le misure cautelari

Inizialmente l'uomo era stato posto agli arresti domiciliari. Successivamente, l'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto e disposto nei suoi confronti l'applicazione di una misura cautelare personale e il divieto di dimora nel comune di Minturno. L'operazione rientra nell'ambito dei controlli del territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di droga.


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Argomenti:
arresto spaccio cocaina eroina minturno formia carabinieri posto blocco latina stupefacenti

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