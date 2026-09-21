Trump e Macron faccia a faccia a New York durante l’Assemblea generale dell’ONU

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Il presidente degli Stati Uniti e quello francese avranno un colloquio bilaterale a margine dei lavori delle Nazioni Unite

Colloquio fissato nel pomeriggio

Donald Trump incontrerà il presidente francese Emmanuel Macron lunedì pomeriggio a New York, dove entrambi parteciperanno all’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Il colloquio bilaterale è stato programmato per le 17:35 ora locale, secondo quanto indicato nell’agenda ufficiale del presidente americano.

Un confronto nel cuore della diplomazia internazionale

L’appuntamento si svolgerà durante una delle settimane più importanti per la diplomazia mondiale. L’Assemblea generale dell’ONU riunisce infatti capi di Stato, rappresentanti di governo e delegazioni provenienti da numerosi Paesi, offrendo l’occasione per discutere le principali crisi internazionali e rafforzare i rapporti bilaterali.

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Il faccia a faccia tra Trump e Macron sarà quindi seguito con particolare attenzione, considerando il peso politico degli Stati Uniti e della Francia negli equilibri occidentali e all’interno delle principali organizzazioni internazionali.

I possibili temi dell’incontro

Al momento non sono stati comunicati i contenuti dettagliati del colloquio. È tuttavia possibile che i due presidenti affrontino alcune delle questioni centrali dell’agenda globale, dalla sicurezza internazionale alle relazioni transatlantiche, passando per la cooperazione economica e il ruolo dell’Europa nelle principali crisi geopolitiche.

L’incontro di New York rappresenterà anche un’occasione per fare il punto sui rapporti tra Washington e Parigi e valutare eventuali iniziative comuni nelle sedi multilaterali.