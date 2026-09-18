Esenzione Tassa Automobilistica 2027: chiarimenti su scadenze e pagamenti

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Con l'entrata in vigore del Decreto Legge 17 settembre 2026, n. 162, sono state definite le modalità di applicazione dell'esenzione dalla tassa automobilistica per le scadenze ordinarie del 2027. La norma stabilisce che l'esenzione si applica esclusivamente ai pagamenti con scadenza compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.

È fondamentale prestare attenzione: tutti i versamenti in scadenza nel 2026 restano dovuti integralmente e non sono ammessi frazionamenti o proroghe. Questo significa che anche se il periodo tributario di riferimento si estende al 2027, come nel caso di un pagamento con termine il 30 settembre 2026 per la scadenza di agosto 2027, l'importo deve essere corrisposto per intero secondo i termini ordinari.

La tassa automobilistica è indivisibile

La tassa automobilistica è un tributo annuale indivisibile: deve essere pagata per l'intero importo dovuto e non può essere frazionata o pagata solo per una parte dell'anno. Pertanto, non è possibile versare solamente il periodo settembre-dicembre 2026 in vista dell'esenzione del 2027.

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Veicoli interessati e come consultare l'elenco

Per conoscere quali veicoli rientrano nell'esenzione tassa automobilistica 2027, è possibile consultare il testo integrale del Decreto-Legge 17 settembre 2026, n. 162, disponibile sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o sulla Gazzetta Ufficiale. L'elenco dei veicoli esentabili e la declaratoria completa sono allegati al decreto.

Ulteriori informazioni possono essere richieste agli uffici competenti o consultando il portale dell'automobilista.