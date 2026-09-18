Catania, laboratorio di armi fantasma e droga: arrestato un 27enne

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Un 27enne è stato arrestato dalla Squadra mobile di Catania con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione illegale di arma da sparo. L'uomo aveva allestito nel garage di casa un vero e proprio laboratorio clandestino per la produzione di armi fantasma e il confezionamento di droga.

Un arsenale hi-tech in garage

All'interno dell'abitazione, gli agenti hanno trovato una stampante 3D professionale a resina, flaconi di polimeri e una chiavetta USB con i file di progettazione tridimensionale. Grazie a queste attrezzature, l'uomo riusciva a produrre parti di armi prive di matricola e quindi non tracciabili. Le analisi tecniche hanno confermato che, una volta assemblate con i giusti componenti meccanici, queste parti erano in grado di sparare.

Durante la perquisizione, condotta con l'ausilio delle squadre cinofile, è stata sequestrata anche una pistola lanciarazzi del tipo "front-firing" calibro 22, completa di caricatore, accessori e 42 cartucce a salve.

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Droga sintetica e non solo

L'attività illecita non si limitava alle armi. Gli investigatori hanno scoperto che l'uomo si dedicava anche al confezionamento e allo spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare droghe sintetiche. In un'intercapedine sotto il davanzale della camera da letto, all'interno di una cassetta metallica chiusa a chiave, è stato trovato un ingente quantitativo di droga: ketamina, panetti e frammenti di hashish, cristalli di Mdma, marijuana e un raro stupefacente sintetico noto come "jungle spice".

Sequestrati contanti e strumenti del mestiere

La perquisizione ha portato al recupero di due bilancini di precisione, strumenti per il confezionamento delle dosi, coltelli sporchi di fumo trovati in un capanno in giardino e un'agendina dove l'indagato annotava i guadagni e i nomi dei clienti. Sono stati inoltre sequestrati 5.630 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio.

Al termine delle operazioni, l'intero materiale è stato posto sotto sequestro e l'uomo è stato arrestato. Le indagini proseguono per accertare eventuali complici e la rete di distribuzione.