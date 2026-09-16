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Israele verso la revoca della cittadinanza per chi diffama i soldati all'estero

Redazione
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Israele verso la revoca della cittadinanza per chi diffama i soldati all'estero
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Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato che il governo presenterà un disegno di legge per introdurre la possibilità di revocare la cittadinanza a coloro che diffamano i soldati delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) all'estero. La notizia, diffusa dall'agenzia @ultimora24, sta suscitando un acceso dibattito sia in Israele che a livello internazionale, sollevando interrogativi sui limiti della libertà di espressione e sul rapporto tra critica pubblica e appartenenza nazionale.

Il contesto della proposta

Secondo quanto annunciato, la misura sarebbe pensata per colpire chi, dall'estero, pubblica accuse diffamatorie contro i militari israeliani. La diffamazione dei soldati IDF viene considerata da Netanyahu come un attacco alla legittimità dello Stato e alla moralità delle forze armate. Tuttavia, i dettagli operativi della norma non sono ancora stati resi noti: non è chiaro quali comportamenti specifici rientrerebbero nella fattispecie, né quali organi giudiziari avrebbero il potere di decidere sulla revoca.

Le possibili implicazioni legali e politiche

La proposta solleva non poche perplessità di natura giuridica. In Israele non esiste attualmente una procedura che consenta di togliere la cittadinanza per reati di opinione, e l'iniziativa potrebbe incontrare l'opposizione della Corte Suprema o di settori della società civile. Organizzazioni per i diritti umani hanno già espresso preoccupazione, sottolineando che una legge del genere rischierebbe di trasformare la cittadinanza in uno strumento di pressione politica.

A livello internazionale, la mossa potrebbe essere letta come un ulteriore irrigidimento da parte del governo israeliano, già criticato per le politiche nei confronti dei palestinesi e per le restrizioni alla libertà di stampa. Alcuni osservatori temono che la norma possa avere un effetto deterrente su giornalisti, attivisti e semplici cittadini che criticano le azioni dell'esercito.

Reazioni e prossimi passi

Non sono ancora arrivate reazioni ufficiali da parte delle opposizioni israeliane, ma è probabile che il dibattito parlamentare sarà acceso. Il disegno di legge dovrà essere approvato dalla Knesset e potrebbe richiedere diverse settimane o mesi prima di diventare operativo. Resta da vedere se la proposta verrà modificata o se, come auspicato da Netanyahu, passerà nella sua forma attuale. Nel frattempo, la notizia continua a far discutere, alimentando il confronto su quanto una democrazia possa spingersi nel limitare le critiche ai propri apparati militari.


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israele netanyahu revoca cittadinanza diffamazione soldati libertà espressione disegno legge israeliana critica esercito

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