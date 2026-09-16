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Il Kennedy Center chiude i battenti dopo la disputa sul nome di Trump

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Il consiglio di amministrazione del Kennedy Center ha annunciato la chiusura immediata della struttura, una decisione drastica che arriva dopo mesi di tensioni finanziarie e legali legate alla proposta di aggiungere il nome dell'ex presidente Donald Trump all'edificio. La votazione, avvenuta nelle scorse ore, ha visto la maggioranza dei membri esprimersi a favore della chiusura, citando difficoltà finanziarie insormontabili e la disputa sul nome come fattori determinanti.

Il contesto della decisione

La vicenda ha avuto inizio quando l'amministrazione Trump ha proposto di intitolare il centro anche a Donald Trump, suscitando polemiche e opposizioni. Un giudice federale ha poi stabilito che solo il Congresso può autorizzare modifiche al nome del centro, bloccando di fatto l'iniziativa. Nonostante ciò, la questione è finita in corte d'appello, dove è tuttora pendente.

Le dichiarazioni di Trump

Intervenendo sulla vicenda, Donald Trump ha dichiarato che i lavori di ristrutturazione resteranno sospesi fino a quando la corte d'appello non si pronuncerà sul nuovo nome dell'istituto. Ha inoltre minacciato che, in caso di verdetto negativo e se non sarà ribaltato dalla Corte Suprema degli Stati Uniti, la ristrutturazione del Kennedy Center non avverrà affatto.

Implicazioni future

La chiusura del Kennedy Center rappresenta un duro colpo per il panorama culturale di Washington D.C. e solleva interrogativi sul futuro della struttura. Esperti del settore temono che la vicenda possa avere ripercussioni a lungo termine sulla gestione di istituzioni culturali simili, evidenziando la necessità di una maggiore stabilità finanziaria e di un chiaro quadro normativo.


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Argomenti:
kennedy center chiusura donald trump disputa nome difficoltà finanziarie corte suprema ristrutturazione

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