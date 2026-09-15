Inter Udinese 5-3, rimonta spettacolare a San Siro e nerazzurri di nuovo in vetta

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L’Inter reagisce a un avvio da incubo e trasforma lo 0-2 iniziale in una vittoria ricca di gol. Cinque marcatori diversi firmano il successo che vale l’aggancio alla Roma al comando della Serie A

Una partita dai due volti a San Siro

Una serata iniziata nel peggiore dei modi si trasforma in una prova di forza. L’Inter supera l’Udinese 5-3 al termine di una partita spettacolare, caratterizzata da otto reti, continui cambi di ritmo e diversi errori difensivi.

I nerazzurri subiscono due gol nel primo quarto d’ora, ma riescono a reagire prima dell’intervallo e a completare la rimonta nella ripresa. A decidere l’incontro sono le reti di Carlos Augusto, Nicolò Barella, Marcus Thuram, Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny.

Il successo permette alla formazione guidata da Cristian Chivu di raggiungere la Roma in testa alla classifica di Serie A, proprio alla vigilia dello scontro diretto in programma sabato.

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Avvio shock dell’Inter e doppio vantaggio dell’Udinese

La partita si mette immediatamente in salita per i padroni di casa. Al 9’ l’Udinese passa in vantaggio con James Abankwah, lasciato libero di colpire di testa sul cross di Gomez. La difesa interista si fa sorprendere e il portiere Martinez non riesce a rimediare.

La reazione nerazzurra sembra arrivare pochi minuti dopo con Thuram, ma Okoye si oppone sia al primo colpo di testa dell’attaccante francese sia al successivo tentativo da distanza ravvicinata.

Al 15’ gli ospiti colpiscono ancora. Le imprecisioni di Diouf e Stones consentono a Davis di trovare spazio e servire Jurgen Ekkelenkamp, che da pochi passi realizza il gol dello 0-2.

Un inizio preoccupante per l’Inter, soprattutto considerando le difficoltà mostrate recentemente nella fase difensiva. La squadra di Chivu continua a concedere troppo e fatica a mantenere compatte le distanze tra i reparti.

Carlos Augusto riapre la partita

Il doppio svantaggio scuote i nerazzurri, che aumentano progressivamente intensità e pressione. A rimettere in discussione il risultato è Carlos Augusto, autore di una potente conclusione di sinistro dalla distanza.

Il gol cambia l’inerzia dell’incontro. L’Inter comincia a recuperare palloni più velocemente e costringe l’Udinese ad abbassare il proprio baricentro. Al 35’ arriva il pareggio: Barella trova il 2-2 con un destro preciso e angolato che non lascia scampo a Okoye.

La squadra vista nella seconda parte del primo tempo appare completamente diversa rispetto a quella fragile e disordinata dei minuti iniziali.

Thuram completa la rimonta nella ripresa

Dopo l’intervallo l’Inter riparte con l’obiettivo di trovare immediatamente il vantaggio. Okoye mantiene inizialmente il risultato in equilibrio con un grande intervento sulla conclusione dalla distanza di Mkhitaryan.

L’Udinese prova a resistere e a difendere un pareggio che avrebbe comunque rappresentato un risultato importante. La pressione nerazzurra, però, aumenta con il passare dei minuti.

Il sorpasso porta la firma di Marcus Thuram, servito da Diouf al termine di una manovra rapida. L’attaccante francese realizza il gol del 3-2, completando una rimonta che fino a poco prima sembrava complicata.

Pio Esposito e Bonny chiudono la partita

Una volta conquistato il vantaggio, l’Inter continua ad attaccare senza accontentarsi. La quarta rete nasce da una combinazione veloce: Jones trova Zielinski, che serve di prima Pio Esposito. Il giovane attaccante conclude con un diagonale preciso e firma il 4-2.

Poco dopo arriva anche la quinta rete. Okoye respinge il primo tentativo di Bonny, ma l’attaccante è rapido nel raccogliere il pallone e realizzare il tap-in del 5-2.

La distribuzione delle marcature evidenzia la varietà delle soluzioni offensive a disposizione di Chivu. Cinque giocatori differenti trovano il gol, confermando il potenziale di un reparto avanzato capace di creare pericoli anche senza Lautaro Martinez dal primo minuto.

Gueye accorcia nel finale

Nonostante il risultato ormai compromesso, l’Udinese continua a giocare e trova il terzo gol in pieno recupero. Gueye realizza il definitivo 5-3, approfittando di un’altra incertezza della retroguardia interista.

La rete conclusiva non cambia l’esito della partita, ma conferma le difficoltà difensive dei nerazzurri. L’Inter può celebrare una rimonta spettacolare e il ritorno al primo posto, ma dovrà analizzare con attenzione le disattenzioni che hanno permesso all’Udinese di segnare tre volte a San Siro.

L’Inter raggiunge la Roma al comando

Con questa vittoria, l’Inter aggancia la Roma in vetta alla Serie A. I giallorossi avevano conquistato nel pomeriggio tre punti importanti superando il Torino per 2-0, mentre il Como aveva battuto il Parma.

L’attenzione si sposta ora sul prossimo turno, quando Inter e Roma si affronteranno in uno scontro diretto per il primo posto. I nerazzurri arrivano all’appuntamento con entusiasmo e grande fiducia sul piano offensivo, ma con la necessità di ritrovare maggiore equilibrio e solidità in difesa.