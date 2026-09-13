Trump avverte Zelensky: stop agli attacchi alle infrastrutture del gasolio russe

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L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rivolto un appello diretto al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, chiedendogli di interrompere gli attacchi contro le infrastrutture russe dedicate alla produzione di gasolio. Secondo Trump, queste operazioni starebbero provocando una carenza di carburante con ripercussioni ben oltre i confini del conflitto.

La posizione di Trump sugli attacchi ucraini

Nel corso di un intervento pubblico, l'ex inquilino della Casa Bianca ha spiegato che colpire gli impianti di raffinazione e stoccaggio del gasolio in Russia non giova alla causa ucraina e rischia di destabilizzare ulteriormente il mercato energetico globale. Trump ha sottolineato che una simile strategia potrebbe ritorcersi contro, alimentando l'instabilità dei prezzi e aggravando le difficoltà di approvvigionamento in diversi Paesi.

Le conseguenze sulla carenza di carburante

Gli attacchi ucraini con droni hanno preso di mira negli ultimi mesi diverse raffinerie russe, riducendo la capacità produttiva di gasolio e benzina. Questo ha contribuito a una carenza di carburante che ha colpito non solo la Russia ma anche i mercati internazionali, con un impatto sui prezzi e sulla disponibilità di prodotti raffinati. Trump ha ribadito che fermare queste operazioni aiuterebbe a stabilizzare la situazione.

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Reazioni e contesto internazionale

Le dichiarazioni di Trump si inseriscono in un momento delicato del conflitto in Ucraina, con Kiev che continua a rivendicare il diritto di colpire obiettivi strategici russi per indebolire la macchina bellica di Mosca. La richiesta dell'ex presidente americano potrebbe riaccendere il dibattito sulle priorità strategiche dell'Ucraina e sulle conseguenze economiche globali della guerra.

Resta da vedere se l'appello di Trump troverà ascolto a Kiev, dove la leadership ucraina ha più volte sottolineato la necessità di difendersi con ogni mezzo disponibile. La questione energetica, tuttavia, rimane uno dei nodi più complessi del conflitto, con effetti che si propagano ben oltre il teatro di guerra.