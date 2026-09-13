Daniel Maldini, paura nella notte a Milano dopo l’incidente stradale

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Il calciatore del Cagliari è stato dimesso dopo gli accertamenti mentre le altre persone coinvolte hanno riportato conseguenze non gravi

Momenti di apprensione per Daniel Maldini, coinvolto nelle prime ore di domenica 13 settembre in un incidente stradale a Milano. Il calciatore del Cagliari è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti necessari, ma le sue condizioni sono apparse subito rassicuranti.

Il ventiquattrenne è stato dimesso poco dopo ed è rientrato nella propria abitazione. Secondo quanto precisato dal suo legale, Maldini sta bene e non ha riportato lesioni.

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Lo scontro tra due auto in via Caracciolo

L’incidente si è verificato intorno alle 5.15 in via Caracciolo, nella zona nord del capoluogo lombardo. Nell’impatto sono rimaste coinvolte due automobili e complessivamente sei persone.

Secondo la prima ricostruzione effettuata dalla Polizia Locale di Milano, Daniel Maldini si trovava alla guida di una Porsche Carrera 4 sulla quale viaggiavano anche una ragazza e due ragazzi. Per cause ancora in corso di accertamento, la vettura è entrata in collisione con una Golf occupata da un uomo e una donna.

Le persone coinvolte hanno un’età compresa tra i 19 e i 24 anni, ad eccezione di una ragazza di 22 anni. Nessuno avrebbe riportato conseguenze considerate gravi.

L’intervento dei soccorsi e il trasferimento in ospedale

Sul luogo dello scontro sono intervenute tre ambulanze e un’automedica. Una delle persone coinvolte è stata assistita direttamente sul posto, mentre le altre sono state accompagnate in diversi ospedali milanesi per controlli più approfonditi.

Daniel Maldini è stato trasportato al Fatebenefratelli di Milano. Le prime informazioni parlavano di un trasferimento in codice giallo, mentre il legale del giocatore ha successivamente precisato che il calciatore è stato sottoposto a un breve accertamento in codice azzurro.

Gli occupanti della Golf sono stati condotti al Policlinico, mentre la ragazza che viaggiava nell’auto del giocatore è stata accompagnata all’ospedale San Carlo.

Daniel Maldini dimesso e in buone condizioni

Dopo gli esami effettuati al pronto soccorso, il calciatore è stato immediatamente dimesso. L’avvocato Danilo Buongiorno ha chiarito che il suo assistito non ha riportato lesioni e si trova in buone condizioni di salute.

La precisazione ha rassicurato i tifosi del Cagliari, preoccupati dopo la diffusione delle prime notizie sull’incidente e sul trasferimento in ospedale.

Disposti gli esami tossicologici

Nell’ambito degli accertamenti sulla dinamica dello scontro sono stati disposti anche gli esami tossicologici per alcol e sostanze stupefacenti. Al momento non sono stati comunicati i risultati.

La disposizione degli esami non equivale a un esito positivo o all’attribuzione di responsabilità. Saranno gli approfondimenti della Polizia Locale a chiarire con precisione le circostanze dell’impatto e le eventuali conseguenze amministrative o penali.

L’incidente dopo il gol decisivo contro l’Atalanta

L’episodio è avvenuto poche ore dopo la vittoria del Cagliari sul campo dell’Atalanta. Nella partita disputata sabato sera a Bergamo, Daniel Maldini aveva trasformato il calcio di rigore decisivo, firmando il gol del 2-1 per la formazione rossoblù.

Dalla gioia per una rete importante alla preoccupazione per quanto accaduto nella notte. Le notizie arrivate dopo gli accertamenti hanno però ridimensionato l’allarme: il giocatore è tornato a casa e le sue condizioni non destano preoccupazione.Se utile, posso impostare “Controlla aggiornamenti su Daniel Maldini” per avvisarti se emergono nuovi accertamenti o comunicati.Controlla aggiornamenti su Daniel Maldini