Südtirol Drei Zinnen Alpine Run, 4 Keniani al top ma Moia e Del Pino ci sono

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I keniani Kariuki e Chebet trionfano alla 29.a Südtirol Drei Zinnen Alpine Run

Gli azzurri Tiziano Moia e Arianna Del Pino sul podio

25 nazioni e circa 700 runner alla volta delle Tre Cime delle Dolomiti

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Giornata da ricordare per ALV Sextner Dolomiten, a un passo dal trentesimo anniversario

Erano 25 le nazioni al via della 29.a Südtirol Drei Zinnen Alpine Run. Stamattina il termometro in quel di Sesto/Sexten segnava 9 gradi, ma a scaldare gli atleti c’era il pensiero di “scalare” di lì a poco le iconiche salite che portano ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo, tra paesaggi di rara bellezza.

Circa 700 gli atleti alla partenza, due i campioni indiscussi di questa epica sfida: Elija Kamau Kariuki, che ha fatto il bis dopo la vittoria dello scorso anno, e Gloria Chebet, prima tra le donne.

Il percorso di gara è quello collaudato che, con 17,9 chilometri di lunghezza e 1.354 metri di dislivello, porta dalla Haus Sexten fino al Rifugio Locatelli, ai piedi delle inconfondibili Tre Cime di Lavaredo e del Monte Paterno, regalando ai runner – e al pubblico accorso – un panorama che non smette mai di emozionare. La partenza è stata di quelle dolci, come si addice a una gara che inizia la mattina presto; il gruppone ha sfilato dapprima per l’incantevole borgo di Moso, e quindi lungo la Val Fiscalina, tra prati fioriti e boschi di larice. La vera sfida è iniziata, come da copione, alla fine di questa romantica valletta, con le prime vere rampe.

Agli atleti keniani del team Run3gether On Trail sono bastati i primi chilometri di salita per imporsi sugli inseguitori: al passaggio ai 2.224 metri di altitudine del Rifugio Comici, infatti, Kariuki era già in testa, seguito a breve distanza dal connazionale e compagno di squadra Josphat Kiprotich Tuei; tutto questo imponendo ben 4 minuti di scarto al terzo, il friulano Tiziano Moia, lo stesso che l’anno scorso aveva chiuso in seconda posizione, braccato quest’oggi a breve distanza dall’austriaco Hans-Peter Innerhofer.

Le roccette che portano al punto più alto della gara, ovvero i 2.538 metri del rifugio Pian di Cengia, e i ghiaioni da percorrere in veloce discesa alla volta del Locatelli, non hanno visto cambi di posizione tra i big, con i keniani a prendere ulteriormente il largo. Kariuki è riuscito così nell’impresa personale di migliorare il suo precedente tempo di quasi 5 minuti, chiudendo a 1:25:41 tra gli applausi degli spettatori (sempre numerosi alla Drei Zinnen), per lasciare meno di un minuto dopo la stupenda platea a Tuei, secondo e sorridente alla sua prima partecipazione.

Alle loro spalle Moia è riuscito a difendere con i denti la terza posizione, portando il tricolore sul podio e negando la soddisfazione a Innerhofer. Da segnalare il quinto posto dell’elvetico Martin Anthamatten, già campione mondiale di scialpinismo, e il nono posto di Samuel Demetz, il runner altoatesino vincitore della prima edizione della Drei Zinnen Winter Night Run.

Qualcosa di clamorosamente simile è successo nella gara femminile, fin dall’inizio dominata dalle keniane Gloria Chebet e Miriam Chepkirui: che non ci fosse possibilità di batterle la friulana Arianna Del Pino l’ha capito praticamente subito, facendo una corsa solitaria già dalla fine della Val Fiscalina.

Il miglior tempo femminile l’anno scorso era stato di un’ora e cinquanta: oggi Chebet ha tagliato il traguardo a 1:41:11, seguita poco più di un minuto dopo da Chepkirui. Resta comunque notevole la prestazione della Del Pino, che ha alzato le braccia davanti alla Tre Cime delle Dolomiti Patrimonio UNESCO quando il timer segnava 1:49:12. Quarto posto per l’altoatesina Greta Haselrieder, fresca del primato la settimana scorsa alla Marcialonga Coop e quest’oggi non al meglio della forma.

Grande la soddisfazione degli organizzatori che, a un passo dalle nozze di perla, vedono confermare ancora una volta il grande amore per questa inimitabile gara di trail running.

“Vedendo arrivare i corridori, vedendo la loro felicità, lo posso dire: è stata un’edizione perfetta” conferma Alfred Prenn, alla guida dell’ALV Sextner Dolomiten, spiegando che “meglio di così non si può avere: un tracciato esaltante, un meteo ideale. Il nostro lavoro non finisce però qui: stiamo infatti già programmando la prossima puntata, ovvero il ‘giubileo’ della Südtirol Drei Zinnen Alpine Run”.

Va peraltro sottolineato che la festa all’insegna dello sport in Alto Adige in questo weekend non termina qui. Domani alle 11, sempre alla Haus Sexten, scatta infatti la Mini Drei Zinnen Alpine Run, per prolungare il fine settimana sportivo in Alta Val Pusteria. Prima ancora della trentesima edizione della gara “diurna”, inoltre, si tornerà ancora una volta a correre a Sesto, questa volta dopo il tramonto: l’appuntamento è per il 27 febbraio 2027 con la 2.a Drei Zinnen Winter Night Run.

Classifica maschile

1 Kariuki Elija Kamau Run2gether On Trail 1:25:41,3; 2 Tuei Josphat Kiprotich Run2gether On Trail 1:26:31,3; 3 Moia Tiziano Gemonatletica 1:31:39,8; 4 Innerhofer Hans-Peter LC Oberpinzgau–Lowa 1:32:16,2; 5 Anthamatten Martin Zermatt 1:35:52,8; 6 Mörtendorfer Wendelin Run2gehter 1:37:00,8; 7 Vender Alberto Team New Balance - S.A. Valchiese 1:37:23,6; 8 Wedel Konstantin Team Schamel 1:37:51,6; 9 Demetz Samuel Team Salomon 1:39:59,2; 10 Sutter Ralf Lenggenwil 1:42:26,3

Classifica femminile

1 Chebet Gloria Run2gether On Trail 1:41:11,0; 2 Chepkirui Miriam Run2gether On Trail 1:42:31,6; 3 Del Pino Arianna Aldo Moro Nortec 1:49:12,8; 4 Haselrieder Greta Südtiroler Laufverein 1:53:49,8; 5 Kreuzer Victoria Fiesch 1:54:20,7; 6 Petersen Severine Team Mammut | Laufverein ASV Freienfeld 1:55:26,8; 7 Scaini Alessia S.A. Valchiese 1:59:49,8; 8 Tschurtschenthaler Agnes Atl.Club 2000 Dobbiaco 2:00:34,1; 9 Kuen Julia Atl.Club 2000 Dobbiaco 2:03:36,7; 10 Gerychova Michaela Kupkolo.cz 2:04:44,3