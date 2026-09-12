Oggi prezzi carburanti in aumento: benzina e gasolio oltre i due euro in tutta Italia

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Prezzi carburanti in aumento oggNuovi rincari sulla rete stradale e in autostrada con differenze significative tra regioni e province autonome

Nuovo aumento dei prezzi dei carburanti in Italia. Nella giornata di sabato 12 settembre 2026, benzina e gasolio registrano un ulteriore rialzo sia sulla rete stradale nazionale sia lungo le autostrade.

Il prezzo medio della benzina self-service sulla rete stradale raggiunge 2,100 euro al litro, rispetto ai 2,086 euro della giornata precedente. L’aumento è quindi di 1,4 centesimi al litro.

Il gasolio self-service sale invece a 2,208 euro al litro, contro i 2,193 euro precedenti, con un incremento di 1,5 centesimi al litro.

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Prezzi medi dei carburanti sulla rete stradale

Benzina self-service: 2,100 euro al litro

Gasolio self-service: 2,208 euro al litro

Un pieno da 50 litri costa mediamente 105 euro per un’auto a benzina e 110,40 euro per un veicolo diesel. Rispetto al giorno precedente, la spesa aumenta di circa 70 centesimi per la benzina e 75 centesimi per il gasolio.

Prezzi medi dei carburanti in autostrada

I prezzi risultano ancora più elevati lungo la rete autostradale.

Benzina self-service: 2,192 euro al litro

Gasolio self-service: 2,285 euro al litro

GPL servito: 0,883 euro al litro

Metano servito: 1,779 euro al kg

La benzina self era precedentemente a 2,176 euro al litro e registra quindi un aumento di 1,6 centesimi. Il gasolio self passa da 2,268 a 2,285 euro al litro, con un incremento di 1,7 centesimi. (www.mimit.gov.it)

Per un rifornimento da 50 litri si spendono mediamente 109,60 euro per la benzina e 114,25 euro per il gasolio.

Rispetto alla rete stradale ordinaria, un pieno in autostrada costa circa 4,60 euro in più per la benzina e 3,85 euro in più per il gasolio.

Prezzi carburanti regione per regione

Le medie regionali si riferiscono agli impianti situati fuori dalla rete autostradale. Per benzina e gasolio viene considerata la modalità self-service, mentre per GPL e metano i prezzi riguardano la modalità servito.

Abruzzo

Gasolio self-service: 2,203 euro al litro

Benzina self-service: 2,095 euro al litro

GPL servito: 0,771 euro al litro

Metano servito: 1,752 euro al kg

Basilicata

Gasolio self-service: 2,212 euro al litro

Benzina self-service: 2,113 euro al litro

GPL servito: 0,755 euro al litro

Metano servito: 1,744 euro al kg

Calabria

Gasolio self-service: 2,229 euro al litro

Benzina self-service: 2,122 euro al litro

GPL servito: 0,801 euro al litro

Metano servito: 1,907 euro al kg

La Calabria presenta prezzi tra i più elevati d’Italia sia per la benzina sia per il gasolio.

Campania

Gasolio self-service: 2,199 euro al litro

Benzina self-service: 2,095 euro al litro

GPL servito: 0,709 euro al litro

Metano servito: 1,710 euro al kg

La Campania registra i valori più bassi della rilevazione sia per il GPL sia per il metano.

Emilia Romagna

Gasolio self-service: 2,200 euro al litro

Benzina self-service: 2,094 euro al litro

GPL servito: 0,735 euro al litro

Metano servito: 1,798 euro al kg

Friuli Venezia Giulia

Gasolio self-service: 2,232 euro al litro

Benzina self-service: 2,122 euro al litro

GPL servito: 0,728 euro al litro

Metano servito: 1,941 euro al kg

Il Friuli Venezia Giulia presenta il secondo prezzo più elevato per il gasolio, dopo quello rilevato nella Provincia autonoma di Bolzano.

Lazio

Gasolio self-service: 2,192 euro al litro

Benzina self-service: 2,083 euro al litro

GPL servito: 0,731 euro al litro

Metano servito: 1,901 euro al kg

Liguria

Gasolio self-service: 2,219 euro al litro

Benzina self-service: 2,108 euro al litro

GPL servito: 0,853 euro al litro

Metano servito: 1,805 euro al kg

Lombardia

Gasolio self-service: 2,210 euro al litro

Benzina self-service: 2,100 euro al litro

GPL servito: 0,732 euro al litro

Metano servito: 1,772 euro al kg

Marche

Gasolio self-service: 2,186 euro al litro

Benzina self-service: 2,079 euro al litro

GPL servito: 0,775 euro al litro

Metano servito: 1,823 euro al kg

Le Marche risultano il territorio più conveniente per benzina e gasolio.

Molise

Gasolio self-service: 2,204 euro al litro

Benzina self-service: 2,089 euro al litro

GPL servito: 0,794 euro al litro

Metano servito: 1,814 euro al kg

Piemonte

Gasolio self-service: 2,207 euro al litro

Benzina self-service: 2,098 euro al litro

GPL servito: 0,725 euro al litro

Metano servito: 1,793 euro al kg

Puglia

Gasolio self-service: 2,207 euro al litro

Benzina self-service: 2,109 euro al litro

GPL servito: 0,734 euro al litro

Metano servito: 1,847 euro al kg

Sardegna

Gasolio self-service: 2,220 euro al litro

Benzina self-service: 2,111 euro al litro

GPL servito: 0,861 euro al litro

Metano servito: dato medio non disponibile

Sicilia

Gasolio self-service: 2,230 euro al litro

Benzina self-service: 2,112 euro al litro

GPL servito: 0,799 euro al litro

Metano servito: 1,961 euro al kg

La Sicilia presenta il terzo prezzo più elevato per il gasolio e il secondo valore più alto per il metano.

Toscana

Gasolio self-service: 2,213 euro al litro

Benzina self-service: 2,102 euro al litro

GPL servito: 0,755 euro al litro

Metano servito: 1,907 euro al kg

Umbria

Gasolio self-service: 2,192 euro al litro

Benzina self-service: 2,089 euro al litro

GPL servito: 0,768 euro al litro

Metano servito: 1,797 euro al kg

Valle d’Aosta

Gasolio self-service: 2,226 euro al litro

Benzina self-service: 2,112 euro al litro

GPL servito: 0,871 euro al litro

Metano servito: dato medio non disponibile

La Valle d’Aosta registra il prezzo medio del GPL più elevato, pari a 0,871 euro al litro.

Veneto

Gasolio self-service: 2,202 euro al litro

Benzina self-service: 2,098 euro al litro

GPL servito: 0,747 euro al litro

Metano servito: 1,843 euro al kg

Prezzi nelle Province autonome di Bolzano e Trento

Per il Trentino-Alto Adige i dati vengono pubblicati separatamente per le due province autonome.

Provincia autonoma di Bolzano

Gasolio self-service: 2,255 euro al litro

Benzina self-service: 2,139 euro al litro

GPL servito: 0,862 euro al litro

Metano servito: 1,870 euro al kg

Bolzano registra i prezzi più elevati della rilevazione sia per la benzina sia per il gasolio.

Provincia autonoma di Trento

Gasolio self-service: 2,220 euro al litro

Benzina self-service: 2,114 euro al litro

GPL servito: 0,790 euro al litro

Metano servito: 1,964 euro al kg

Trento presenta il prezzo più alto per il metano, pari a 1,964 euro al kg.

Dove benzina e gasolio costano di più

Il prezzo più alto per il gasolio self-service si registra nella Provincia autonoma di Bolzano, con 2,255 euro al litro. Seguono Friuli Venezia Giulia con 2,232 euro, Sicilia con 2,230 euro e Calabria con 2,229 euro.

Anche per la benzina self-service Bolzano è il territorio più caro, con 2,139 euro al litro. Seguono Calabria e Friuli Venezia Giulia, entrambe con una media di 2,122 euro al litro.

Le Marche presentano invece i prezzi più bassi: 2,079 euro al litro per la benzina e 2,186 euro al litro per il gasolio.

Le differenze territoriali per GPL e metano

Per il GPL servito, il valore più elevato si registra in Valle d’Aosta, con 0,871 euro al litro, mentre quello più basso appartiene alla Campania, con 0,709 euro al litro. La differenza raggiunge quindi 16,2 centesimi al litro.

Per il metano servito, il prezzo più alto è quello della Provincia autonoma di Trento, pari a 1,964 euro al kg. Il valore più contenuto si registra in Campania, con 1,710 euro al kg. Per Sardegna e Valle d’Aosta non è disponibile un prezzo medio.

Quanto cambia il costo di un pieno tra le regioni

Un pieno di benzina da 50 litri costa circa 103,95 euro nelle Marche e 106,95 euro nella Provincia autonoma di Bolzano, con una differenza di 3 euro.

Per 50 litri di gasolio si spendono circa 109,30 euro nelle Marche e 112,75 euro a Bolzano. In questo caso, la differenza tra il territorio meno caro e quello più costoso è di 3,45 euro.

I prezzi regionali rappresentano valori medi. Il costo applicato dal singolo distributore può cambiare in base alla località, alla compagnia, alla modalità di erogazione e ai servizi offerti dall’impianto.