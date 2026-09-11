Alessandro Di Battista rientra in Italia con un volo sanitario da Cuba dopo il ricovero

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Dopo circa due settimane di ricovero a Cuba, Alessandro Di Battista sta rientrando in Italia. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle era stato colpito da un malore il 28 agosto mentre si trovava sull'isola caraibica per un reportage. Il rientro è iniziato con un volo sanitario partito dall'Avana e diretto in Italia.

Il ricovero a Cuba e il peggioramento

Inizialmente ricoverato a Santa Clara, Di Battista era stato successivamente trasferito all'Avana, dove ha ricevuto le cure necessarie. Il rientro, inizialmente previsto per il 4 settembre, era stato rinviato a causa di un peggioramento delle sue condizioni di salute, che aveva reso necessario un intervento d'urgenza. Solo nelle ultime ore i medici hanno dato il via libera al trasferimento.

Modalità del trasferimento e arrivo previsto

Il viaggio di rientro avverrà a tappe e a bassa quota, per ridurre al minimo la differenza di pressione e garantire maggiore sicurezza al paziente. La durata complessiva del trasferimento sarà di circa 12 ore. L'arrivo in Italia è previsto per domani pomeriggio. Una volta giunto nel Paese, Di Battista sarà sottoposto agli accertamenti del caso e proseguirà il percorso di recupero.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Le condizioni attuali e il contesto

Al momento non sono state diffuse informazioni dettagliate sulle cause del malore, ma fonti vicine all'ex deputato riferiscono che le sue condizioni sono in miglioramento. Il rientro sanitario è stato organizzato con la massima prudenza, data la complessità del quadro clinico. La notizia ha suscitato ampia preoccupazione tra i sostenitori e nel mondo politico, con numerosi messaggi di solidarietà e auguri di pronta guarigione.