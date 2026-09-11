Alessandro Di Battista rientra in Italia con un volo sanitario da Cuba dopo il ricovero
Dopo circa due settimane di ricovero a Cuba, Alessandro Di Battista sta rientrando in Italia. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle era stato colpito da un malore il 28 agosto mentre si trovava sull'isola caraibica per un reportage. Il rientro è iniziato con un volo sanitario partito dall'Avana e diretto in Italia.
Il ricovero a Cuba e il peggioramento
Inizialmente ricoverato a Santa Clara, Di Battista era stato successivamente trasferito all'Avana, dove ha ricevuto le cure necessarie. Il rientro, inizialmente previsto per il 4 settembre, era stato rinviato a causa di un peggioramento delle sue condizioni di salute, che aveva reso necessario un intervento d'urgenza. Solo nelle ultime ore i medici hanno dato il via libera al trasferimento.
Modalità del trasferimento e arrivo previsto
Il viaggio di rientro avverrà a tappe e a bassa quota, per ridurre al minimo la differenza di pressione e garantire maggiore sicurezza al paziente. La durata complessiva del trasferimento sarà di circa 12 ore. L'arrivo in Italia è previsto per domani pomeriggio. Una volta giunto nel Paese, Di Battista sarà sottoposto agli accertamenti del caso e proseguirà il percorso di recupero.
Le condizioni attuali e il contesto
Al momento non sono state diffuse informazioni dettagliate sulle cause del malore, ma fonti vicine all'ex deputato riferiscono che le sue condizioni sono in miglioramento. Il rientro sanitario è stato organizzato con la massima prudenza, data la complessità del quadro clinico. La notizia ha suscitato ampia preoccupazione tra i sostenitori e nel mondo politico, con numerosi messaggi di solidarietà e auguri di pronta guarigione.
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