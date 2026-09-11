Tragedia sulla SS106, motociclista di 37 anni perde la vita

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Fatale lo scontro tra una Honda Hornet e una Fiat 500 nei pressi dell’incrocio con via Fiume Esaro La conducente dell’auto è stata trasportata in ospedale mentre proseguono gli accertamenti sulla dinamica

Un uomo di 37 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio di venerdì 11 settembre 2026 in un grave incidente stradale a Crotone. La tragedia si è verificata lungo la Strada Statale 106, in prossimità dell’incrocio con via Fiume Esaro.

Il motociclista, originario di Crotone e di origini tunisine, viaggiava in sella a una Honda Hornet quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con una Fiat 500 condotta da una donna. L’impatto è stato particolarmente violento e ha provocato conseguenze fatali per il 37enne.

Scontro tra moto e auto nei pressi di via Fiume Esaro

Secondo le prime informazioni disponibili, la motocicletta avrebbe colpito la parte laterale della vettura in corrispondenza del lato del conducente. Saranno tuttavia gli accertamenti delle forze dell’ordine a chiarire la posizione dei mezzi, le rispettive traiettorie e le circostanze che hanno preceduto lo schianto.

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Subito dopo l’allarme sono intervenuti sul posto gli operatori sanitari del 118. Le condizioni del motociclista sono apparse immediatamente molto gravi, tanto da rendere necessario anche l’intervento dell’elisoccorso.

Nonostante i tentativi di rianimazione e le procedure di emergenza messe in atto, per il 37enne non è stato possibile fare nulla. Le lesioni riportate nello scontro si sono rivelate fatali.

Ferita la conducente della Fiat 500

La donna alla guida della Fiat 500 è rimasta ferita ed è stata accompagnata in ospedale per ricevere le cure e gli accertamenti necessari. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle sue condizioni.

L’area interessata dall’incidente è stata delimitata per consentire lo svolgimento dei soccorsi e dei rilievi. La presenza dei mezzi di emergenza e delle pattuglie ha inoltre comportato inevitabili ripercussioni sulla circolazione lungo il tratto della statale.

Polizia Stradale e Squadra Volante al lavoro sulla dinamica

Sul luogo dell’incidente mortale sulla Statale 106 sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e della Squadra Volante della Questura di Crotone. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi necessari e raccolto gli elementi utili a ricostruire con precisione la sequenza dell’impatto.

L’analisi della posizione dei veicoli, dei danni riportati e delle eventuali tracce presenti sulla carreggiata potrà contribuire a chiarire le cause dello scontro e ad accertare eventuali responsabilità. La dinamica, pertanto, resta ancora in fase di definizione.

Nuova vittima lungo la Statale 106

La morte del motociclista riporta l’attenzione sulla sicurezza stradale in Calabria e, in particolare, sulla Statale 106, una delle principali arterie della regione. L’elevato volume di traffico, la presenza di numerosi accessi laterali e la complessità di alcuni incroci rendono indispensabili prudenza, rispetto dei limiti e massima attenzione da parte di tutti gli automobilisti.

Quello avvenuto a Crotone è un nuovo dramma che colpisce la comunità locale e si aggiunge ai numerosi incidenti registrati lungo la cosiddetta strada della morte. Spetterà ora agli investigatori stabilire che cosa abbia provocato il tragico scontro costato la vita al 37enne.