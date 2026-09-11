Suicidio assistito nel Regno Unito, Camera dei Comuni boccia la legge

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La Camera dei Comuni del Regno Unito ha affossato il disegno di legge sul suicidio assistito per i malati terminali. Il voto è stato netto: 286 contrari e 270 favorevoli, un margine di appena 16 voti che ha di fatto bloccato l'iter parlamentare della proposta. La decisione arriva dopo un dibattito intenso che ha diviso i partiti e l'opinione pubblica britannica.

Cosa prevedeva il disegno di legge

Il testo, se approvato, avrebbe consentito agli adulti affetti da una malattia terminale con un'aspettativa di vita inferiore a sei mesi, residenti in Inghilterra e Galles, di richiedere assistenza medica per porre fine alla propria vita. La procedura non sarebbe stata automatica: erano previste due valutazioni mediche indipendenti e l'approvazione di un panel di esperti. Inoltre, sarebbero state attivate specifiche garanzie per accertare la capacità di intendere e volere del paziente e l'assenza di coercizione da parte di terzi.

Le reazioni e le prossime mosse

I sostenitori della legge hanno espresso profonda delusione, sottolineando come il voto rappresentasse un'occasione mancata per garantire dignità e autonomia ai malati terminali. I contrari, invece, hanno accolto il risultato con sollievo, evidenziando i rischi di abuso e la necessità di rafforzare le cure palliative. Il dibattito sul fine vita nel Regno Unito resta comunque aperto: è probabile che la questione torni presto al centro dell'agenda politica, anche alla luce delle esperienze in altri Paesi europei.

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Un tema divisivo a livello internazionale

La bocciatura britannica si inserisce in un contesto globale in cui il suicidio assistito è legale in alcune nazioni, come Svizzera, Paesi Bassi, Belgio e Canada, mentre in altri Stati continua a essere vietato. In Italia, il tema è oggetto di acceso confronto dopo la sentenza della Corte Costituzionale e le proposte di legge in Parlamento. La decisione di Westminster potrebbe influenzare il dibattito anche altrove, rafforzando le posizioni più caute.