Incendio a Catanzaro in viale Isonzo evacuate alcune abitazioni

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Le fiamme sarebbero partite da un appartamento disabitato situato al terzo piano di una palazzina nel quartiere Sud

Incendio in una palazzina di viale Isonzo

Momenti di forte preoccupazione nel quartiere Sud di Catanzaro, dove un incendio è divampato all’interno di uno stabile di viale Isonzo. Le fiamme, secondo le prime informazioni disponibili, avrebbero avuto origine in un appartamento disabitato situato al terzo piano dell’edificio.

Nella palazzina risiedono diverse famiglie e, per ragioni di sicurezza, alcune abitazioni sono state evacuate in via precauzionale.

Vigili del Fuoco impegnati nelle operazioni

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, impegnate nello spegnimento del rogo e nella messa in sicurezza dell’intero stabile. Le operazioni dovranno consentire anche di verificare l’eventuale presenza di danni strutturali e stabilire se gli appartamenti evacuati potranno essere nuovamente occupati.

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L’area interessata dall’incendio è stata posta sotto controllo per permettere ai soccorritori di lavorare in condizioni di sicurezza.

Accertamenti sulle cause dell’incendio

Al momento non sono state rese note le cause che hanno provocato le fiamme nell’appartamento di viale Isonzo. Gli accertamenti potranno iniziare una volta completate le operazioni di spegnimento e raffreddamento dei locali.

Non sono disponibili, per ora, informazioni ufficiali sull’eventuale presenza di persone ferite o intossicate. La situazione resta in aggiornamento, mentre prosegue l’intervento dei soccorritori nel quartiere Sud di Catanzaro.

(Immagine archivio)

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