Savoia Crotone Greco chiede concretezza e vieta di guardare la classifica. Video

Tempo di lettura: ~5 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Il tecnico rossoblù presenta la trasferta contro il Savoia e indica la strada per risalire tra identità di gioco crescita collettiva e fiducia

Il Crotone si prepara alla sfida sul campo del Savoia, primo appuntamento di un calendario particolarmente intenso. Dopo questa gara, i rossoblù torneranno infatti subito in campo contro l’Inter Under 23, prima della successiva trasferta a Monopoli.

Alla vigilia dell’incontro, mister Greco ha ribadito la necessità di concentrarsi esclusivamente sulla prossima partita, evitando calcoli legati agli impegni successivi. L’obiettivo è dare continuità alle prestazioni e trasformare la crescita mostrata dalla squadra in risultati concreti.

Il Crotone pensa solamente alla sfida con il Savoia

Il calendario ravvicinato consentirà allo staff tecnico di distribuire il minutaggio e coinvolgere progressivamente l’intero organico. Greco, però, non vuole anticipare le scelte né programmare una rotazione rigida dei calciatori.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Le valutazioni saranno effettuate partita dopo partita, tenendo conto delle condizioni fisiche e delle risposte fornite durante gli allenamenti. La priorità resta il Savoia, considerato un avversario organizzato, aggressivo e sostenuto dai risultati ottenuti nelle ultime giornate.

Il Crotone dovrà quindi interpretare la gara con attenzione, mantenendo la propria identità ma dimostrando anche una buona capacità di adattamento alle situazioni che si presenteranno sul terreno di gioco.

Greco vuole una squadra leggera ma non superficiale

Il pareggio conquistato contro il Barletta ha aumentato la fiducia del gruppo. Il modo in cui il Crotone ha recuperato il risultato, arrivando anche vicino alla vittoria, ha rappresentato un segnale importante per una formazione ancora in fase di costruzione.

Greco si aspetta una squadra desiderosa di crescere e capace di cercare il risultato senza farsi condizionare dall’ansia. La leggerezza richiesta dal tecnico non deve essere confusa con la superficialità, ma deve tradursi nella capacità di giocare con maggiore libertà mentale.

Secondo l’allenatore, le prestazioni offerte finora avrebbero meritato qualcosa in più. Per questo motivo, il lavoro deve proseguire senza perdere fiducia nei principi sviluppati durante la settimana.

La classifica non deve diventare un’ossessione

Nonostante la necessità di recuperare terreno, Greco ha chiesto ai suoi calciatori di non guardare continuamente la classifica del Crotone. La penalizzazione da recuperare e l’attesa della prima vittoria non devono trasformarsi in un peso psicologico.

Il campionato è ancora lungo e gli equilibri possono cambiare rapidamente. In questa fase, il tecnico ritiene più importante consolidare le fondamenta della squadra, valorizzare gli aspetti positivi e migliorare ciò che ancora non funziona.

Il Crotone cercherà comunque la vittoria anche contro il Savoia. Greco non ha svelato il piano tattico preparato per la partita, preferendo lasciare al campo il compito di mostrare le soluzioni studiate.

Più concretezza negli ultimi metri

Uno degli aspetti sui quali lo staff tecnico sta lavorando riguarda la fase conclusiva dell’azione. Il Crotone riesce spesso ad arrivare negli ultimi trenta metri e a costruire situazioni potenzialmente pericolose, ma non sempre conclude con la necessaria decisione.

La tendenza a cercare un passaggio o un dribbling in più può rallentare la manovra e ridurre l’efficacia offensiva. Greco chiede quindi maggiore cattiveria agonistica, più coraggio nel tiro e una gestione più semplice delle occasioni create.

La continuità nella produzione offensiva rappresenta comunque un punto di partenza positivo. Con l’arrivo dei risultati, secondo l’allenatore, diminuirà anche l’apprensione davanti alla porta e le giocate diventeranno più naturali.

Brignola può partire dal primo minuto

Tra le possibili soluzioni per la gara figura Enrico Brignola, protagonista di un buon ingresso contro il Barletta. Il calciatore sta migliorando la propria condizione, ma arriva da un periodo durante il quale si è allenato individualmente e deve ancora accumulare minuti nelle gambe.

Greco non ha escluso un suo impiego dall’inizio, precisando però che la decisione sarà presa dopo un’attenta valutazione. Il tecnico ha sottolineato come il rendimento dei singoli dipenda anche dal contesto collettivo nel quale vengono inseriti.

Il contributo di Brignola, così come quello di Veltre e degli altri nuovi arrivati, dovrà accompagnare la costruzione di un gruppo fondato su appartenenza, rispetto e disponibilità al lavoro.

La fiducia di Greco in Musso

Parole particolarmente importanti sono state dedicate a Nino Musso. Greco ne ha evidenziato l’ambizione, l’attaccamento alla squadra e il desiderio di incidere, caratteristiche considerate fondamentali nel progetto rossoblù.

L’allenatore si è detto pronto a trovare gli adattamenti necessari per valorizzarne le qualità tecniche. La disponibilità mostrata dal calciatore viene considerata un valore aggiunto, soprattutto dopo un mercato nel quale, secondo il tecnico, diversi giocatori avrebbero preferito non accettare la destinazione calabrese.

Il 4 3 3 potrebbe non essere definitivo

Dal punto di vista tattico, il Crotone di Greco sta costruendo un’identità basata sul possesso, sull’organizzazione nelle due fasi e sulla volontà di comandare il gioco. Il tecnico non ama rinunciare alla manovra né limitarsi a difendere il risultato.

L’attuale 4 3 3, tuttavia, potrebbe non accompagnare la squadra per tutta la stagione. Il sistema dipenderà dall’evoluzione dei giocatori, dalle loro caratteristiche e dagli equilibri che emergeranno nel corso del campionato.

Greco non si considera legato alla difesa a tre o a quattro. Il suo obiettivo è trovare la disposizione più adatta per esprimere un calcio propositivo e valorizzare i giovani presenti nell’organico.

Spadoni assente contro il Savoia

L’unica indicazione certa sulla formazione riguarda Spadoni, indisponibile a causa di un infortunio. Il calciatore avrà bisogno di ulteriore tempo per recuperare e non sarà convocabile per la sfida.

Per il resto, Greco ha ancora diversi dubbi da sciogliere. Tutti i giocatori disponibili si sono allenati bene e la formazione iniziale verrà definita soltanto dopo le ultime valutazioni.

La trasferta contro il Savoia rappresenta così un nuovo banco di prova per verificare la maturazione del Crotone. La strada indicata dal tecnico passa attraverso continuità, concretezza e fiducia in un gruppo che, a suo giudizio, possiede ancora ampi margini di miglioramento.

Video integrale - Mister Greco alla vigilia di Savoia - Crotone