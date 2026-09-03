Salvini e l'ansia antirussa: la Lega difende la libertà di scelta degli italiani

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Il dibattito sulle presunte interferenze straniere nel voto degli italiani si accende: Matteo Salvini, leader della Lega, ha espresso perplessità sull'attenzione che i media e parte della politica riservano alla Russia, definendola un'ansia antirussa che potrebbe distogliere da problemi più concreti.

In una dichiarazione raccolta dai cronisti, Salvini ha commentato le recenti affermazioni di Tajani, sottolineando: Non so se Tajani ha degli elementi in più rispetto a quelli che ho io, ma non voglio mancare d'intelligenza rispetto alla libertà di scelta degli italiani, che non hanno mai votato né penso voteranno per influenze russe, cinesi, americane, israeliane o palestinesi.

Le parole di Salvini sulla guerra in Ucraina

Il segretario federale del Carroccio ha poi allargato il discorso al conflitto in corso, dichiarando: Mi sembra che ci sia un'ansia antirussa che mi preoccupa. La Russia ha scatenato una guerra e non c'era necessità, ma ho come l'idea che qualche cancelleria europea non voglia mettere fine a questa guerra e cerchi qualche pretesto magari per vendere altre armi. Salvini ha anche ironizzato sulla paura di un'invasione russa: Non ho l'ansia che i russi invadano Torre Maura o Tor Bella Monaca, quartieri della periferia romana.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

La precisazione della Lega: nessuna ossessione, solo vigilanza

Dopo le polemiche, dallo staff del partito è arrivata una nota ufficiale per chiarire la posizione: Un conto è la legittima preoccupazione per le minacce esterne, un altro è l'ossessione per i russi in ogni campo, da quello sportivo a quello culturale, fino a quello delle preannunciate influenze sul voto degli italiani. Vigilare contro qualsiasi interferenza straniera è doveroso, da qualunque parte arrivi, da Putin a Zelensky passando per Soros, ma senza mancare di rispetto all'intelligenza degli italiani, che hanno sempre scelto e votato con la propria testa.

Le parole di Salvini e della Lega arrivano in un momento delicato, a pochi mesi dalle elezioni europee, quando il tema delle ingerenze straniere è al centro del dibattito politico nazionale e internazionale. La questione solleva interrogativi su come bilanciare la sicurezza nazionale con la fiducia negli elettori, e riaccende lo scontro tra le diverse forze politiche sul rapporto con Mosca.

(Immagine illustrativa generata con IA)