Sorrento-Cosenza 1-0 in Coppa Italia Mister Scotto esalta il gruppo Ds Lucioni guarda agli svincolati

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Sorrento batte il Cosenza in Coppa Italia Scotto esalta il gruppo Lucioni guarda agli svincolati

Il tecnico rossonero celebra compattezza e spirito di sacrificio mentre il direttore sportivo del Cosenza analizza la sconfitta il mercato e il ritorno allo stadio

Il Sorrento supera il Cosenza per 1-0 e conquista il passaggio al turno successivo di Coppa Italia. Una partita equilibrata, decisa da un episodio, nella quale entrambe le formazioni hanno concesso spazio ai calciatori impiegati meno frequentemente nelle prime giornate della stagione.

Al termine dell’incontro, l’allenatore del Sorrento Antonio Scotto ha sottolineato soprattutto la solidità del collettivo. Sul fronte rossoblù, il direttore sportivo Fabio Lucioni ha invece analizzato il percorso di crescita di una squadra profondamente rinnovata, senza nascondere il rammarico per il mancato arrivo di un altro attaccante durante le ultime ore di mercato.

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Sorrento Cosenza una partita equilibrata decisa da un episodio

La sfida ha mostrato un sostanziale equilibrio tra due squadre ordinate e attente. Il Sorrento è riuscito a sfruttare meglio l’occasione decisiva, difendendo successivamente il vantaggio con compattezza e sacrificio.

Il Cosenza Calcio, nonostante la sconfitta, ha offerto segnali incoraggianti sul piano del gioco. La formazione rossoblù sta attraversando una fase di ricostruzione, caratterizzata dall’inserimento di numerosi nuovi elementi e dalla necessità di assimilare rapidamente le richieste dell’allenatore.

La differenza è stata determinata da un errore pagato a caro prezzo dagli ospiti. Un aspetto sul quale Lucioni ha invitato a non soffermarsi individualmente, preferendo valutare la prestazione complessiva e il processo di crescita della squadra.

Scotto elogia la prova collettiva del Sorrento

Per mister Antonio Scotto, la vittoria assume un valore che va oltre la semplice qualificazione. Proseguire il cammino nella competizione permette infatti al gruppo di acquisire fiducia e di offrire minuti importanti anche ai giocatori utilizzati meno frequentemente.

Il tecnico ha evidenziato la presenza in campo di diversi esordienti nella categoria e di calciatori arrivati soltanto da pochi giorni. Nonostante il poco tempo a disposizione, i nuovi elementi hanno risposto positivamente, dimostrando di essersi integrati rapidamente.

Anche chi è entrato nel corso della gara ha fornito un contributo determinante. Secondo Scotto, proprio questa disponibilità rappresenta uno dei segnali più importanti emersi dalla partita.

«È stata una grande prova di tutto il gruppo. C’erano ragazzi all’esordio nella categoria e calciatori arrivati da pochi giorni, ma tutti hanno risposto nel modo giusto. Con questa compattezza siamo riusciti a portare a casa il risultato», ha spiegato l’allenatore rossonero.

Il riconoscimento di Scotto al valore del Cosenza

Nonostante la vittoria, il tecnico del Sorrento non ha ridimensionato la prestazione degli avversari. Scotto ha descritto il Cosenza come una squadra organizzata, ben allenata e dotata di un organico importante.

I rossoneri hanno preparato l’incontro cercando di limitare i principali punti di forza della formazione calabrese. Il lavoro svolto durante la settimana ha prodotto i risultati sperati, consentendo al Sorrento di contenere la manovra rossoblù.

Secondo Scotto, il Cosenza possiede comunque qualità sufficienti per superare le difficoltà iniziali e disputare un campionato da protagonista. La stagione è ancora alle prime battute e il progetto tecnico rossoblù necessita inevitabilmente di tempo.

Il Sorrento mantiene la salvezza come obiettivo principale

La partenza positiva non modifica le priorità del club campano. Scotto ha ribadito che il primo traguardo resta la salvezza del Sorrento, da raggiungere possibilmente con largo anticipo.

La squadra vuole provare a vincere il maggior numero possibile di partite, senza però perdere di vista il reale obiettivo stagionale. Il buon avvio in campionato e in Coppa rappresenta una base incoraggiante, ma il tecnico preferisce mantenere equilibrio e concretezza.

I risultati ottenuti confermano la qualità del lavoro svolto dal gruppo, composto, secondo l’allenatore, da ragazzi disponibili al sacrificio e pienamente coinvolti nel progetto.

«Raggiungere la salvezza in anticipo sarebbe una grande soddisfazione, ma conquistarla all’ultimo secondo dell’ultima giornata avrebbe lo stesso valore. Questo è il nostro obiettivo», ha chiarito Scotto.

Lucioni difende il Cosenza dopo l’eliminazione

In casa rossoblù prevale il rammarico per un’eliminazione arrivata in una competizione alla quale il club teneva. Il direttore sportivo Fabio Lucioni, tuttavia, ha voluto riconoscere l’impegno della squadra.

Il dirigente ha ricordato le difficoltà affrontate durante la costruzione del nuovo organico e la necessità, per molti calciatori, di ambientarsi in una categoria complessa. Il confronto contro un Sorrento in fiducia ha rappresentato un test significativo per valutare il livello raggiunto.

«Dispiace perché tenevamo alla competizione, ma devo fare un plauso ai ragazzi. Devono ambientarsi, conoscere la categoria e comprenderne tutte le difficoltà. Nonostante questo, vedo già alcuni dei meccanismi richiesti dall’allenatore», ha dichiarato Lucioni.

La società, pur riconoscendo gli aspetti positivi della prestazione, è consapevole della necessità di accelerare il processo di crescita. Gli errori commessi dovranno trasformarsi in esperienza, evitando di attribuire responsabilità esclusivamente ai singoli.

Mercato Cosenza Lucioni spiega il mancato arrivo dell’attaccante

La chiusura del calciomercato del Cosenza ha lasciato aperto un interrogativo relativo al reparto offensivo. Lucioni ha confermato di aver lavorato fino all’ultimo momento per portare in rossoblù un nuovo attaccante.

L’operazione sembrava indirizzata positivamente grazie a un’intesa raggiunta tra le società. La trattativa, tuttavia, è stata rallentata da alcune dinamiche e non è stato possibile perfezionare in tempo l’accordo definitivo con il calciatore.

A complicare la situazione sarebbe stata anche la definizione tardiva dell’uscita di Zilli, che ha ridotto ulteriormente il margine operativo nelle ultime ore della sessione.

Il direttore sportivo ha comunque espresso soddisfazione per il lavoro complessivo. Il Cosenza ha cambiato gran parte dell’organico, assecondando anche le richieste dei giocatori che avevano manifestato la volontà di lasciare il club.

«Ho provato fino all’ultimo secondo a prendere un attaccante. Gli accordi tra le società erano stati trovati, ma non siamo riusciti a completare l’operazione. Mi dispiace, adesso valuteremo se intervenire sul mercato degli svincolati», ha spiegato il dirigente rossoblù.

Il Cosenza valuta il mercato degli svincolati

La dirigenza continuerà quindi a monitorare i calciatori senza contratto. Non è ancora certo che il club effettuerà un nuovo innesto, ma Lucioni ha confermato che sono già in corso alcune valutazioni.

L’obiettivo sarà individuare un profilo realmente funzionale alle esigenze tecniche della squadra. La società non sembra intenzionata a intervenire soltanto per completare numericamente il reparto, ma potrebbe muoversi qualora emergesse un’opportunità convincente.

Parallelamente resta sotto osservazione la situazione di Palmieri. Le condizioni del calciatore saranno valutate dallo staff e dalla società per stabilire i successivi passaggi.

Il ritorno allo stadio regala un sorriso al Cosenza

La nota positiva della giornata riguarda la possibilità per il Cosenza di tornare a utilizzare il proprio impianto. Lucioni ha accolto favorevolmente la decisione del Tribunale amministrativo regionale, che consente al club di riavere la disponibilità dello stadio.

Resta da risolvere il problema legato alle condizioni del terreno di gioco. La società si è già attivata per avviare gli interventi necessari e rendere il campo adeguato alle esigenze della squadra.

«Dobbiamo tornare a casa nostra. Siamo contenti di poter utilizzare nuovamente tutto l’impianto e la società è già al lavoro per sistemare il terreno di gioco. È l’unico sorriso della giornata», ha osservato il direttore sportivo.

L’analisi dopo Sorrento Cosenza

Il risultato premia un Sorrento compatto, capace di confermare il proprio positivo avvio di stagione e di valorizzare anche le seconde linee. Scotto può contare su un gruppo che sembra aver assimilato rapidamente principi di gioco e spirito di sacrificio.

Il Cosenza, invece, deve accettare l’eliminazione e accelerare il percorso di amalgama. La squadra mostra già alcune idee interessanti, ma dovrà ridurre gli errori individuali e migliorare l’efficacia negli ultimi metri.

Le prossime settimane saranno importanti anche sul piano societario. L’eventuale arrivo di un attaccante svincolato potrebbe offrire una soluzione aggiuntiva al reparto offensivo, mentre il ritorno nello stadio di casa può restituire entusiasmo e stabilità all’ambiente rossoblù.

Didascalia mister Antonio Scotto

Antonio Scotto, allenatore del Sorrento, esprime soddisfazione dopo il successo per 1-0 sul Cosenza e sottolinea la compattezza dimostrata da tutto il gruppo rossonero.

Didascalia direttore sportivo Fabio Lucioni

Fabio Lucioni, direttore sportivo del Cosenza Calcio, analizza l’eliminazione in Coppa Italia e conferma le valutazioni del club sul mercato degli svincolati per completare il reparto offensivo. (Immagine solo descrittiva)