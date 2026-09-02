Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, avvicendamento al Comando provinciale: Lucia subentra a Casella

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Avvicendamento Comandante dei Vigili del fuoco Il 1 settembre il Comandante dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, Dirigente Superiore ing. Antonino CASELLA, ha lasciato il servizio attivo nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per raggiunti limiti di età.

L’ing. CASELLA, entrato nell’Amministrazione nel 1990, nella sua lunga carriera ha prestato servizio presso il Comando di Piacenza in qualità di funzionario tecnico e ViceComandante e, successivamente, promosso Primo Dirigente nel 2005 ha svolto le funzioni di Comandante Provinciale di Messina, poi di Vibo Valentia, di Crotone, di Pavia e da ultimo ha prestato servizio presso gli Uffici Centrali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile presso il Ministero dell’Interno.

Promosso Dirigente Superiore nel 2022 ha proseguito la sua attività presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Calabria ove ha diretto l’Ufficio per il Soccorso Pubblico e per la Prevenzione Incendi e, per un certo periodo, ha svolto in aggiunta la funzione di Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia per poi assumere la funzione di Comandante dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria fino al collocamento in quiescenza.

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Nelle more dell’individuazione di un nuovo Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco il Viminale ha attribuito la reggenza dell’Ufficio al Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco per la Calabria, Dirigente Generale ing. Maurizio LUCIA che si è insediato presso il Comando reggino in via Sbarre Superiori.

L’ing. LUCIA, all’atto dell’insediamento e del passaggio di consegne con il Comandante CASELLA ha sottolineato le elevate qualità professionali ed umane dell’ing. CASELLA ed ha ringraziato lo stesso a nome dell’Amministrazione per quanto ha dato al servizio in ogni sede in cui ha operato.

Il Direttore Regionale LUCIA ha sottolineato di approcciarsi al nuovo temporaneo incarico rivivendo dopo diversi anni le emozioni proprie della funzione di Comandante Provinciale, ed ha rivolto al Personale tutto del Comando un sentito amichevole saluto con l’auspicio, anzi il convincimento, di poter “congiuntamente a tutti voi”, perseguire gli obiettivi correlati alla missione istituzionale affidata dall’Amministrazione, secondo logiche improntate ad assicurare sempre più e sempre meglio la qualità dei servizi, dovuta alla cittadinanza.

Ha, poi, rivolto un saluto particolare alle Organizzazioni e Rappresentanze Sindacali “sicuro di trovare con le stesse una interlocuzione partecipativa, collaborativa, giammai strumentalmente arroccata su posizioni di rigido principio e comunque rispettosa dei diversi ruoli e responsabilità.”

LUCIA ha proseguito porgendo “uno speciale saluto al Dirigente Vicario, ing. Antonino DE BENEDETTO con il quale torno a lavorare insieme, ed ai funzionari tecnici ed amministrativi che con la loro esperienza e conoscenza delle problematiche del Comando, costituiranno per me un sicuro, forte e costante punto di riferimento, certo in proposito di poter sempre contare sulla loro qualificata collaborazione in ogni attività istituzionale che veda coinvolto l’Ufficio.

E’ evidente che coniugare le funzioni di Comandante Provinciale con quelle di Direttore regionale non sarà cosa facile anche per la distanza che separa le città di Catanzaro e Reggio Calabria (sedi dei due Uffici) nonché per i molteplici impegni che le due funzioni richiedono ma, sono sicuro che la tecnologia disponibile e la leale e qualificata collaborazione di tutti Voi renderanno il mio compito meno arduo.”

LUCIA ha, infine, ritenuto di “salutare gli Organi di Stampa per la puntuale attenzione riservata alle attività svolte dai Vigili del Fuoco ed, attraverso le testate di informazione, di porgere un cordialissimo saluto a tutte le Autorità che auspico di conoscere a breve”.