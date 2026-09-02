Esplosione nella stazione di Augusta in Germania: due feriti lievi e traffico in tilt

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Attimi di paura questa mattina nella stazione centrale di Augusta, in Baviera, dove intorno alle 5 un oggetto non identificato è esploso nei pressi dell'area binari. L'esplosione ha provocato danni ad alcune vetrate e ha causato ferite lievi a due persone, principalmente per lo shock acustico conseguente alla detonazione. I passeggeri presenti in quel momento sono stati immediatamente evacuati mentre le forze dell'ordine hanno isolato l'intera zona.

Le indagini e la risposta delle autorità

Immediato l'intervento della polizia locale e degli artificieri della Baviera, che hanno messo in sicurezza l'area per consentire tutti gli accertamenti del caso. Il binario 1 è stato chiuso come misura precauzionale, e le indagini si concentrano ora sull'origine dell'ordigno e sulle eventuali responsabilità. La procura ha aperto un fascicolo per l'ipotesi di attentato, ma al momento non ci sarebbero rivendicazioni.

Le conseguenze sul trasporto ferroviario

L'esplosione ha avuto inevitabili ripercussioni sul traffico ferroviario: numerosi treni hanno subito ritardi e cancellazioni, mentre il trasporto pubblico locale ha dovuto adeguarsi programmando corse alternative. I viaggiatori hanno segnalato lunghe attese e disagi, ma la situazione sta gradualmente tornando alla normalità dopo la riapertura parziale dell'infrastruttura.

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Precedenti e livello di allerta in Germania

Episodi simili, seppur rari, hanno scosso in passato le stazioni tedesche, spingendo le autorità a innalzare i livelli di attenzione. La sicurezza nelle aree pubbliche resta una priorità, soprattutto in vista di eventi di grande affluenza. Le forze dell'ordine invitano alla calma e raccomandano di segnalare qualsiasi comportamento sospetto. Rimane alta la vigilanza su tutto il territorio bavarese.