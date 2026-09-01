Primavera 2 Cisalfa Sport al via Napoli Catanzaro in diretta streaming
Il campionato giovanile della Lega Serie B celebra la decima edizione con un nuovo title sponsor maggiore visibilità su YouTube e importanti novità per valorizzare i calciatori italiani
Una nuova identità per il campionato Primavera 2
Prende il via nel fine settimana il campionato Primavera 2 2026 2027, arrivato alla sua decima edizione. La nuova stagione si presenta con una veste rinnovata e con l’obiettivo di offrire maggiore spazio ai giovani talenti impegnati nei vivai delle società italiane.
La principale novità riguarda l’accordo tra la Lega Serie B e Cisalfa Sport, azienda italiana specializzata nella vendita di articoli sportivi. Il marchio sarà il nuovo title sponsor del torneo, che assumerà ufficialmente la denominazione di Primavera 2 Cisalfa Sport.
La partnership punta a rafforzare l’immagine della competizione e ad accompagnare il percorso di crescita dei calciatori che aspirano a raggiungere le rispettive prime squadre.
Pisa Perugia apre la stagione con un evento speciale
La partenza del torneo sarà celebrata con un Open Day organizzato in occasione di Pisa Perugia, incontro del Girone B in programma venerdì 4 settembre.
La gara sarà accompagnata da un cerimoniale dedicato all’inaugurazione della nuova stagione e verrà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Lega Serie B.
Nel Girone A, invece, l’altra partita scelta per la copertura in diretta sarà Mantova Sampdoria, in calendario sabato 5 settembre.
L’iniziativa consentirà agli appassionati, alle famiglie e agli osservatori di seguire più facilmente una competizione che rappresenta un passaggio importante nella formazione dei giovani calciatori.
Due partite in diretta streaming per ogni giornata
La presenza del Primavera 2 su YouTube non sarà limitata al turno inaugurale. Durante ogni giornata di campionato, infatti, la Lega Serie B produrrà la diretta di una partita per ciascuno dei due gironi.
Il calendario delle successive trasmissioni prevede:
- Seconda giornata: Cremonese Venezia per il Girone A e Napoli Catanzaro per il Girone B.
- Terza giornata: Lecco Renate per il Girone A e Palermo Bari per il Girone B.
La programmazione streaming offrirà maggiore visibilità alle società partecipanti e permetterà di conoscere da vicino alcuni dei prospetti più interessanti del calcio giovanile italiano.
Cambia la regola sui calciatori fuori quota
Una delle modifiche più significative riguarda l’utilizzo dei giocatori fuori quota nel Primavera 2. Nella stagione 2026 2027 ogni squadra potrà schierarne soltanto uno, mentre nel precedente campionato il limite era fissato a tre.
La riduzione è stata pensata per aumentare il minutaggio riservato ai calciatori più giovani e rendere il torneo ancora più coerente con la sua funzione formativa.
Le società saranno così incentivate a investire maggiormente sui propri vivai, concedendo ai ragazzi occasioni concrete per maturare esperienza e avvicinarsi gradualmente al calcio professionistico.
Trentadue squadre rappresentano sedici regioni italiane
Il Primavera 2 Cisalfa Sport 2026 2027 coinvolgerà complessivamente 32 squadre, suddivise in due gironi composti da 16 formazioni ciascuno.
La competizione avrà una presenza particolarmente estesa sul territorio nazionale, con club provenienti da 16 regioni italiane. Un dato che conferma il ruolo del torneo nello sviluppo dei settori giovanili e nella promozione dei talenti emergenti.
Il Napoli tra Primavera 2 e UEFA Youth League
Tra le partecipanti figura anche il Napoli Primavera, atteso da una stagione particolarmente impegnativa. La formazione partenopea prenderà parte sia al campionato Primavera 2 sia alla UEFA Youth League, la principale competizione europea riservata alle squadre giovanili dei club.
Si tratta di una novità storica, poiché per la prima volta una società iscritta al campionato Primavera 2 parteciperà contemporaneamente alla Youth League.
Il doppio impegno offrirà ai giovani del Napoli la possibilità di confrontarsi con realtà differenti, alternando il percorso nel torneo nazionale alle sfide contro alcuni dei migliori vivai europei.
Promozioni playoff e lotta per la salvezza
La formula della competizione resta sostanzialmente invariata. Le squadre che concluderanno al primo posto i rispettivi gironi conquisteranno la promozione diretta in Primavera 1.
Le due vincitrici si affronteranno inoltre nella finale della Supercoppa Primavera 2, che assegnerà il trofeo stagionale.
La terza promozione sarà decisa attraverso i playoff Primavera 2, ai quali accederanno otto formazioni: quelle classificate dal secondo al quinto posto in ciascun girone.
Nella parte bassa della graduatoria, invece, le squadre coinvolte nei playout si giocheranno la permanenza nella categoria e cercheranno di evitare la retrocessione in Primavera 3.
Una stagione dedicata alla crescita dei giovani
Il nuovo Primavera 2 Cisalfa Sport nasce con un’identità più riconoscibile, una maggiore presenza sulle piattaforme digitali e regole pensate per ampliare lo spazio riservato ai giovani.
La combinazione tra dirette streaming, riduzione dei fuori quota e partecipazione di club distribuiti su gran parte del territorio nazionale può contribuire ad accrescere l’interesse intorno al torneo.
La decima edizione si prepara così a essere una tappa importante non soltanto per le società, ma soprattutto per i calciatori che vedono nel campionato Primavera 2 il ponte verso il professionismo.
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