Bovalino: manita della Bovalinese 1911 al RC Pellaro nella prima di Coppa Italia dilettanti

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Sotto un caldo torrido ben oltre le temperature registrate normalmente per questo periodo estivo, la Bovalinese 1911 di mister Maurizio Lanzaro si disfa facilmente di una rimaneggiatissima Reggio Cal.-Pellaro, la nuova realtà nata dalla cessione del titolo da parte dello Stilomonasterace. La squadra, guidata dal mister De Domenico, militerà nel prossimo campionato di eccellenza dove troverà anche l’altra squadra della periferia reggina l’ADMO Pellaro che si unito con il Bocale. A dimostrazione di una situazione ancora in alto mare in casa RC Pellaro c’è il fatto che al “Cartisano” di Bovalino, la società si è presentata con gli uomini contati tant’è che non c’era nessuno in panchina e addirittura nel finale, negli ultimi trenta minuti di gioco, a seguito di un infortunio capitato a Basile la squadra ha giocato in dieci uomini.

Bisogna anche aggiungere, che i giocatori in campo in casacca rosa ce l’hanno messa tutta per non sfigurare e per limitare i danni, e in un certo senso ci sono riusciti fornendo una buona prestazione nonostante le cinque reti al passivo. Dall’altra parte, invece, c’era una squadra con la preparazione atletica già in fase avanzata che è sembrata essere ben amalgamata da mister Lanzaro in ogni reparto. Peccato per la chiusura del campo al pubblico, tranne quelli regolarmente autorizzati, perchè una struttura come quella del “Lollò Cartisano”, seppur ancora in fase di ultimazione dei lavori, avrebbe meritato senz’altro un palcoscenico adeguato.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Ma veniamo all’incontro. La partita inizia con la Bovalinese proiettata continuamente in avanti alla ricerca del vantaggio, vantaggio che arriva al 15’ pt grazie ad una incursione in area di Martinez che approfitta per mettere dentro da distanza ravvicinata. Il RC Pellaro tiene fino al 40’ quando è Carbone stavolta ad insaccare con un colpo di testa che batte l’incolpevole Cacciapuoti (eccellente la sua prestazione nonostante le cinque reti subite). Al 3’ minuto del secondo tempo è la volta del giovane Modafferi che batte con un bel tiro dal limite dell’area grande il portiere ospite portando a tre le reti.

L’incontro si trascina stancamente verso la fine con il gran caldo che soffia sul collo e, in questa fase, il RC Pellaro ne approfitta per accorciare le distanze portandosi sul 3-1 grazie ad una punizione dalla distanza che Russo tramuta in goal. AL 9’ st la Bovalinese fa entrare anche Gliozzi, ed è proprio lui a chiudere i conti con una doppietta che porta il risultato finale sul 5-1. La prima rete la realizza al 34’ st e la seconda soltanto tre minuti dopo siamo al 37’ st.

Finisce quindi con una buonissima prestazione della Bovalinese 1911 che incamera il primo successo stagionale ed i conseguenti tre punti; mercoledì si disputerà il secondo turno tra il RC Pellaro che ospiterà l’Africo, mentre domenica prossima ci sarà l’atteso derby tra l’Africo di mister Alberto Criaco e la Bovalinese di mister Lanzaro, un preludio a quella che dovrebbe essere la corsa per il successo finale del prossimo campionato di Promozione-girone B.

Le formazioni:

Bovalinese 1911: Galluzzo 6; Giampaolo 6 (8’ st Gliozzi 8); Gherco 6 (41’ st Varacallisv); Carbone 7 (11’ st Alvaro 6); Martinez Fuster 7; Rechichi 6,5 (29’ st Pipitone 6); Di Venosa 6; Tripodi 6; Modafferi 6,5 (21’ st Cinanni 6); Favasuli 6; Larosa 6. All. M. Lanzaro 6,5

RC Pellaro: Cacciapuoti 8; Latella 6; Basile 6; Alampi 5,5; Sofrà 6; Gohourou 6; Monilia 6; Kouadio 6; Utano 6; Baldari 6; Russo 6,5. All. De Domenico 6

Arbitro: Capogreco di Locri 7