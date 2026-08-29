Tajani offre assistenza consolare a Di Battista ricoverato a Cuba

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Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha assicurato la piena disponibilità della Farnesina ad assistere Alessandro Di Battista, ex deputato del Movimento 5 Stelle, ricoverato da ieri in un ospedale dell'Avana, Cuba, in condizioni che destano preoccupazione. La notizia è stata diffusa tramite i canali ufficiali del ministero, che ha confermato il contatto diretto con l'ambasciata italiana a Cuba per seguire l'evolversi della situazione.

La Farnesina mobilita i canali diplomatici

Fonti della Farnesina riferiscono che Tajani è stato immediatamente informato della situazione e ha attivato i protocolli di assistenza consolare previsti per i cittadini italiani all'estero. L'ambasciata d'Italia all'Avana è in contatto con la struttura sanitaria e con i familiari di Di Battista, che si trova a Cuba per motivi non ancora chiariti. Il ministero ha precisato che, per rispetto della privacy, non verranno diffusi ulteriori dettagli sulle condizioni cliniche dell'ex politico.

La solidarietà della politica italiana

La notizia del ricovero ha suscitato un'ondata di solidarietà bipartisan. Esponenti di diversi schieramenti hanno espresso vicinanza a Di Battista e alla sua famiglia, mentre sui social circolano messaggi di auguri di pronta guarigione. Tajani, in una nota, ha sottolineato l'importanza di garantire la massima assistenza ai connazionali all'estero, indipendentemente dal loro ruolo politico.

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Cuba: un Paese in emergenza sanitaria

Il ricovero di Di Battista avviene in un momento delicato per Cuba, che sta affrontando una grave crisi economica e sanitaria, con carenze di medicinali e carburante. Le autorità locali hanno più volte fatto appello alla comunità internazionale per aiuti umanitari. In questo contesto, l'ambasciata italiana sta verificando la disponibilità di eventuali strutture di eccellenza per garantire le migliori cure possibili al paziente.