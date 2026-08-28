Norvegia in lutto: re Harald V si spegne a 89 anni, sale al trono Haakon VIII

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La Norvegia piange la scomparsa di re Harald V, deceduto all'età di 89 anni. Il sovrano, che aveva regnato dal 1991, è stato una figura centrale nella vita del paese, simbolo di stabilità e continuità. La notizia della sua morte ha scosso l'intera nazione, che si prepara a dare l'ultimo saluto al monarca più amato della storia recente.

Il regno di re Harald V: un'era di modernizzazione e vicinanza al popolo

Harald V è salito al trono nel gennaio 1991, dopo la morte del padre Olav V. Il suo regno è stato caratterizzato da un profondo senso del dovere e da un approccio moderno alla monarchia. Ha saputo conquistare il cuore dei norvegesi con la sua semplicità e la sua capacità di stare vicino alla gente, soprattutto nei momenti di crisi, come dopo gli attacchi terroristici del 2011.

Sotto il suo regno, la Norvegia ha vissuto un periodo di grande prosperità economica, grazie soprattutto alla scoperta e allo sfruttamento delle risorse petrolifere nel Mare del Nord. Il re ha sempre sostenuto le istituzioni democratiche e ha rappresentato il paese con dignità in numerosi viaggi ufficiali all'estero.

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Il passaggio di consegne: Haakon VIII, il nuovo re

Dopo la morte di Harald V, il figlio Haakon è diventato ufficialmente re, assumendo il nome di Haakon VIII. Il nuovo sovrano, già noto al pubblico per il suo impegno in iniziative sociali e ambientali, porta con sé una visione più contemporanea della monarchia. Haakon VIII è sposato con la principessa Mette-Marit e ha due figli, la principessa Ingrid Alexandra e il principe Sverre Magnus.

La successione al trono segue la linea di discendenza diretta, e il nuovo re è pronto a raccogliere l'eredità del padre, puntando a mantenere la stretta relazione tra la famiglia reale e il popolo norvegese. La cerimonia di incoronazione si svolgerà secondo le tradizioni, con una solenne liturgia nella Cattedrale di Nidaros, a Trondheim.

Un lutto nazionale: la Norvegia si ferma per rendere omaggio al suo re

La morte di re Harald V ha scosso profondamente l'intero paese. Il governo norvegese ha proclamato un lutto nazionale di una settimana, durante la quale bandiere saranno esposte a mezz'asta in tutti gli edifici pubblici. I cittadini stanno rendendo omaggio al sovrano deponendo fiori e messaggi davanti al Palazzo Reale di Oslo, dove è stata allestita una cappella ardente.

Anche la comunità internazionale ha espresso le proprie condoglianze: molti capi di Stato hanno inviato messaggi di cordoglio, riconoscendo il ruolo di Harald V come figura di pace e diplomazia. Il funerale di Stato si terrà nei prossimi giorni, con una cerimonia sobria ma solenne, che sarà trasmessa in diretta televisiva per consentire a tutto il popolo norvegese di partecipare al dolore.

La monarchia norvegese: una tradizione che continua

Con l'ascesa al trono di Haakon VIII, la monarchia norvegese entra in una nuova fase della sua storia, lunga più di mille anni. Il nuovo re dovrà affrontare sfide moderne, ma può contare su una solida base di sostegno popolare. Secondo gli ultimi sondaggi, la maggioranza dei norvegesi è favorevole alla monarchia, e il passaggio di consegne è visto come un momento di continuità e rinnovamento.

Haakon VIII ha già dimostrato di voler seguire le orme del padre, ma con uno stile più informale e attento alle nuove generazioni. La sua incoronazione segna l'inizio di un regno che si preannuncia ricco di iniziative e di impegno civile.