Francia: investe pedoni in stazione, due morti e nove feriti. Fermato un 26enne

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Dinamica dell'incidente a Caen

Un grave episodio di violenza ha scosso la città francese di Caen, in Normandia. Nella serata di ieri, un uomo di 26 anni, cittadino russo di origini cecene, ha investito deliberatamente un gruppo di pedoni davanti alla stazione ferroviaria. L'impatto è stato devastante: due uomini di nazionalità afghana sono morti sul colpo, mentre altre nove persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave.

Il profilo dell'aggressore

Il giovane, regolarmente residente in Francia e senza precedenti penali, era stato protagonista di una rissa poco prima dell'accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, dopo l'alterco fuori da un bar, l'uomo sarebbe salito a bordo della sua auto e avrebbe deliberatamente accelerato contro la folla. Le autorità locali hanno immediatamente avviato le indagini, coordinando il lavoro della polizia e dei soccorsi.

Esclusa la pista terroristica

Le indagini hanno rapidamente escluso un movente terroristico. Gli investigatori ritengono che il gesto possa essere legato a un raptus o a motivi personali. Il fermo dell'uomo è stato eseguito poco dopo l'incidente, e ora si trova in custodia in attesa dell'interrogatorio. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio volontario e tentato omicidio.

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Reazioni e impatto sulla comunità

La notizia ha suscitato grande commozione a Caen e in tutta la Francia. Il sindaco ha espresso il suo cordoglio alle famiglie delle vittime e ha ringraziato le forze dell'ordine per la rapida risposta. Un'area di sicurezza è stata allestita nei pressi della stazione, mentre i servizi ferroviari hanno subito temporanee interruzioni. Il caso riporta l'attenzione sulla sicurezza nelle aree urbane e sulla gestione di episodi di violenza improvvisa.