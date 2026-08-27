“Fatti di Musica”: la Calabria omaggia Francesco Guccini con i suoi leggendari “Musici” a dicembre a Catanzaro e Reggio

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La Calabria omaggia il grande Francesco Guccini, gigante e storia della Musica d'autore e della Cultura italiana scomparso lo scorso 6 agosto ad 86 anni, con due concerti tributo dei Musici di Francesco Guccini, i suoi leggendari musicisti, colonne portanti e "complici" storici di ogni live: Juan Carlos "Flaco" Biondini, chitarre e voce, Vince Tempera, pianoforte e tastiere, Antonio Marangolo, fiati e percussioni, Ellade Bandini, batteria e percussioni. A completare la straordinaria formazione Giacomo Marzi al basso elettrico.

I due live, che si preannunciano carichi di emozioni e ricordi, si terranno il 17 dicembre al Teatro Politeama di Catanzaro e il 18 dicembre al Teatro Cilea di Reggio Calabria, con inizio alle ore 21:00, in conclusione della 40° edizione di Fatti di Musica, il Festival-Premio del Live d'Autore diretto da Ruggero Pegna in cui Guccini è stato protagonista per ben quattro volte: nel '97 e 2007 al Palacorvo di Catanzaro, nel 2000 al Palacalafiore di Reggio C. e nel 2010 nello Stadio Lorenzon di Rende, in occasione dei suoi 70 anni.

Nel 2007, insieme a Vincenzo Mollica, prima del concerto inaugurò anche una mostra di pittura di artisti calabresi, Maurizio Carnevale, Giovanni Marziano e Peppino Sala, a lui dedicata nel Complesso del San Giovanni di Catanzaro, a conferma del grande legame che si creò tar lui e la Calabria.

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I biglietti per questi due eventi si potranno acquistare online sul circuito Ticketone e nei punti autorizzati da giorno 1 settembre. (Per informazioni 0968441888).

“Saranno due feste di musica in una regione che ha vissuto ogni suo concerto come un evento straordinario, con entusiastici e calorosissimi sold out – afferma Pegna - un modo per rivivere quell’atmosfera indimenticabile e trasformare in gioia il dolore di chi lo ha amato come cantautore, musicista, intellettuale profondo ed ironico, persona splendida. Ho fatto di tutto per averlo tra i protagonisti dei miei Fatti di Musica, inseguendolo per l'Italia, fino a convincere lui e il suo management, Renzo Fantini e Rita Allevato, a venire fin quaggiù. Già alla prima del 1997 rimase colpito dall’affetto di tutti, poi fu più semplice fallo ritornare. Lo premiai con il Riccio d’Argento, il riconoscimento ai Migliori Live d’Autore creato da Gerardo Sacco per il mio festival e lui, che in generale non accettava premi, lo prese sorridendo. Il 17 e 18 dicembre saremo tutti ancora una volta insieme a lui, ai suoi musicisti, alle sue canzoni, alle parole di uno dei padri del cantautorato italiano.”.

Quello in arrivo, in effetti, non sarà solo un concerto, ma un viaggio emozionante ed emozionato attraverso canzoni che hanno segnato la storia della musica d'autore italiana e il pensiero di generazioni; un abbraccio collettivo e un omaggio profondo, un modo per ricordarlo da vicino, alla guida di quell'ideale treno di musica, poesia e impegno che non smetterà mai di viaggiare. Un'occasione preziosa e carica di significato per rivivere le atmosfere, le storie e le emozioni di un repertorio senza tempo, celebrando il legame indissolubile tra un artista straordinario, i suoi storici compagni di viaggio e tutti coloro che lo hanno amato e continueranno ad amarlo.