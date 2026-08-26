La FIGC volta le spalle a Infantino: nuovo scenario per la presidenza FIFA

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Il calcio italiano si prepara a un cambiamento significativo: la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha annunciato la decisione di ritirare il proprio appoggio alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni alla presidenza della FIFA, previste per marzo 2027. Una mossa che sorprende gli addetti ai lavori e che potrebbe ridefinire gli equilibri di potere nel calcio mondiale.

Le ragioni della discontinuità

Secondo fonti vicine alla FIGC, la scelta sarebbe maturata dopo un'attenta valutazione degli ultimi sviluppi politici e organizzativi all'interno della governance calcistica internazionale. Non si tratterebbe di una rottura improvvisa, ma di una riflessione strategica che tiene conto di diversi fattori, tra cui la necessità di una maggiore trasparenza e di una governance più inclusiva. La decisione arriva in un momento delicato per il calcio globale, segnato da sfide economiche e da una crescente attenzione verso la sostenibilità degli eventi sportivi.

Le possibili conseguenze per il calcio italiano e internazionale

Il ritiro del sostegno da parte di una federazione storica come quella italiana potrebbe avere ripercussioni significative. In primo luogo, potrebbe indebolire la posizione di Infantino, che aveva trovato nell'Italia un alleato importante. In secondo luogo, potrebbe aprire la strada a nuovi candidati e a un rinnovamento ai vertici della FIFA. Per il calcio italiano, la mossa potrebbe significare una maggiore influenza nelle future decisioni continentali, ma anche la necessità di ricostruire alleanze strategiche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

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Un segnale di cambiamento nel panorama calcistico

Questa decisione rappresenta un chiaro segnale di discontinuità rispetto al passato. La FIGC sembra voler giocare un ruolo più attivo e autonomo sulla scena internazionale, mettendo in discussione le alleanze consolidate. Il mondo del calcio osserva con attenzione, consapevole che queste elezioni potrebbero segnare una svolta epocale per il futuro dello sport più amato del pianeta.