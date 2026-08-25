-17 giorni alla Südtirol Drei Zinnen Alpine Run. Demetz e Zingerle: i campioni al chiaro di luna

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La 29.a Südtirol Drei Zinnen Alpine Run si corre il 12 settembre a Sesto/Sexten Al via anche Demetz e Zingerle, campioni della 1.a Drei Zinnen Winter Night Run Per i due altoatesini sarà “una gara speciale in uno scenario indimenticabile” ALV Sextner Dolomiten propone anche la Mini Drei Zinnen Alpine Run domenica 13 La 29.a Südtirol Drei Zinnen Alpine Run, in programma sabato 12 settembre con partenza da Sesto/Sexten, è pronta a tornare protagonista e ad emozionare. Atleti di livello e semplici appassionati provenienti da tutta Europa si metteranno alla prova lungo uno dei percorsi più iconici e spettacolari della corsa in montagna, con le Tre Cime chiamate a fare da imponenti spettatrici ad una sfida tutta da vivere. In un parterre che si arricchisce ogni giorno di nuovi protagonisti, tra cui spiccano Davide Bottarelli, Filippo Barizza, Martin Hackhofer, i tedeschi Konstantin Wedel e David Reichl, Daniel Peer (AUT), ma anche Maria Dimitra Teocharis, Severine Petersen e Katia Plazzotta, gli occhi saranno puntati anche sugli altoatesini Samuel Demetz e Lena Zingerle. I due vincitori della prima edizione della Drei Zinnen Winter Night Run torneranno infatti a sfidare le Dolomiti, questa volta… alla luce del giorno. Dopo aver dominato lo scorso febbraio la corsa al chiaro di luna da 13 km e 238 metri di dislivello, per loro è arrivato il momento di cambiare scenario. E che scenario! Da Sesto/Sexten alle Tre Cime di Lavaredo, passando per boschi, vallate e spettacolari sentieri incastonati tra le rocce delle Dolomiti, Patrimonio Mondiale UNESCO: 17,9 km e ben 1.354 metri di dislivello positivo separano i concorrenti dal traguardo, in un percorso tanto impegnativo quanto spettacolare, dove ogni passo regala un panorama da cartolina. Se per Lena Zingerle si tratta di un esordio, per il talento classe 2003 Samuel Demetz sarà invece un gradito ritorno, puntando a migliorare il 6° posto ottenuto nella scorsa edizione: “Negli ultimi anni avevo sentito parlare molto bene della gara e così ho deciso di partecipare per la prima volta nella scorsa edizione – racconta Demetz. – Sapevo cosa aspettarmi ma non pensavo che il percorso e il panorama fossero così scenografici. È stata un’esperienza indimenticabile e così mi sono promesso di tornare al più presto”. Qualche sfortunato infortunio ha solamente rimandato la prima partecipazione della classe 2001 Zingerle, che guarda con entusiasmo all’appuntamento: “Non vedo l’ora di essere al via. Trovo il percorso molto affascinante e sicuramente impegnativo guardando alle mie caratteristiche. 1.354 metri di dislivello sono una vera sfida, ma correre nello scenario delle Dolomiti di Sesto sarà molto speciale. È da tempo che vivo nella zona delle Tre Cime, e ogni singola volta rimango affascinata dall’atmosfera e dalla bellezza di queste montagne”. “È una delle gare più belle d’Europa, se non del mondo – prosegue Demetz.– Il percorso inizia con un tratto pianeggiante, per poi affrontare le salite alla fine della Val Fiscalina. È una gara sicuramente impegnativa, ma mai eccessivamente ripida, garantendo così un buon ritmo lungo tutti i chilometri. Negli ultimi tratti si affronta una breve discesa che potrebbe regalare qualche sorpresa, prima di tornare nuovamente in salita fino al traguardo, dove non solo si viene accolti dal calore del comitato e del pubblico, ma anche da una vista che difficilmente ci si dimenticherà”. Il comitato ALV Sextner Dolomiten guarda anche all’inverno, con la 2.a Drei Zinnen Winter Night Run del 27 febbraio 2027, con i due giovani corridori che ricordano le loro vittorie di circa sei mesi fa: “L’idea mi ha subito catturato e così non mi sono lasciato sfuggire l’occasione. È stata una gara bellissima, in un’atmosfera al chiaro di luna. È stato fantastico correre con scarpe da ginnastica e frontalini dove solitamente si pratica lo sci di fondo” ha raccontato Demetz. Una vittoria emozionante oltre che inaspettata anche per Zingerle, come aggiunge: “Dieci giorni dopo aver corso la mezza maratona di Barcellona ho deciso di partecipare all’ultimo minuto. Non sapevo cosa aspettarmi, e per questo motivo riuscire a ottenere una prestazione così positiva è stata una sorpresa fantastica”. Con la Südtirol Drei Zinnen Alpine Run che si prepara al via, c’è ancora tempo per assicurarsi il proprio pettorale di gara. Le iscrizioni sono aperte e fino a lunedì 31 agosto la quota ammonta a 87 euro. Il comitato organizzatore ha ufficializzato il ricco pacco gara che spetterà a ciascun corridore e così lancia l’appuntamento a sabato 12 settembre, ma anche a domenica 13. Per la Mini Drei Zinnen Alpine Run, evento che accoglie giovani runners fino ai 18 anni, il comitato ha ideato una promozione dedicata alle società sportive, le quali possono godere di uno sconto se iscrivono più di 8 bambini. Per aderire all’iniziativa è sufficiente contattare via e-mail l’indirizzo [email protected]. Info: www.dreizinnenlauf.com

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