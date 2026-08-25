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Francia e Arabia Saudita insieme per un gigantesco parco a tema Dragon Ball Z vicino Parigi

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Il panorama dell'intrattenimento europeo si prepara ad accogliere un progetto senza precedenti. Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato un accordo storico con l'Arabia Saudita per la costruzione di un complesso di tre parchi divertimento a Cergy-Pontoise, situato nella regione dell'Île-de-France, a pochi chilometri da Parigi. L'iniziativa, che vedrà la partecipazione del gruppo saudita Qiddiya, rappresenta un investimento complessivo di circa 6 miliardi di euro, destinato a rivoluzionare il turismo e l'occupazione nell'area.

Dragon Ball Z: il parco a tema che i fan aspettavano

Il fulcro del progetto sarà un parco a tema dedicato a Dragon Ball Z, l'iconico franchise giapponese creato da Akira Toriyama. Questo parco offrirà ai visitatori attrazioni immersive, spettacoli dal vivo e aree tematiche che ripercorreranno le avventure di Goku e dei suoi amici. Si tratta di una scelta strategica che punta a intercettare un pubblico globale di appassionati, ma anche le nuove generazioni che hanno scoperto il manga e l'anime attraverso le piattaforme di streaming.

Un investimento che guarda al futuro: 22.000 nuovi posti di lavoro

Oltre all'indiscusso appeal turistico, il progetto avrà un impatto economico notevole. Si stima che la costruzione e la gestione dei tre parchi creeranno circa 22.000 posti di lavoro, tra diretti e indiretti, con ricadute positive su tutto il territorio. Il gruppo Qiddiya, già noto in patria per lo sviluppo di enormi complessi di intrattenimento, sarà il principale finanziatore, segnando una collaborazione sempre più stretta tra Francia e Arabia Saudita nel settore del turismo e dello spettacolo.

Le date e le aspettative

Sebbene non siano ancora state comunicate date ufficiali per l'inizio dei lavori, l'accordo segna un passo fondamentale per la realizzazione del progetto. L'obiettivo è quello di posizionare Cergy-Pontoise come una nuova capitale europea dell'intrattenimento, in grado di competere con destinazioni come Disneyland Paris. I dettagli sulla tempistica e sulla suddivisione delle attrazioni verranno svelati nelle prossime settimane, ma l'entusiasmo è già palpabile tra gli operatori del settore e i potenziali visitatori.


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dragon ball parco divertimenti francia arabia saudita qiddiya cergy-pontoise investimento posti lavoro turismo intrattenimento

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