Allerta meteo in Italia, temporali al Centro Nord e codice giallo in 8 regioni

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Maltempo martedì 25 agosto con rovesci intensi grandine e vento poi torna l’anticiclone con temperature in forte aumento

L’Italia affronta una nuova fase di maltempo al Centro Nord. Una rapida perturbazione di origine atlantica, entrata inizialmente dalle regioni nord-occidentali, favorisce nella giornata di martedì 25 agosto lo sviluppo di temporali anche di forte intensità, con possibili grandinate, raffiche di vento e frequente attività elettrica.

In base allo scenario previsto, la Protezione Civile ha indicato condizioni di allerta gialla in otto regioni, legate principalmente al rischio temporali e alle possibili criticità di carattere idrogeologico.

Si tratta comunque di una parentesi instabile destinata a non durare a lungo. Dopo gli ultimi fenomeni, infatti, l’alta pressione tornerà progressivamente a rafforzarsi sul Mediterraneo, riportando sole e soprattutto un nuovo sensibile aumento delle temperature, in particolare al Centro Sud.

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Allerta meteo martedì 25 agosto le regioni interessate

Il peggioramento è collegato al passaggio di una veloce perturbazione atlantica che ha raggiunto inizialmente Valle d’Aosta, Piemonte e provincia autonoma di Bolzano, per poi estendere i propri effetti verso altre zone settentrionali e centrali.

Nel corso di martedì 25 agosto, precipitazioni sparse o diffuse, anche sotto forma di rovesci e temporali, possono interessare soprattutto Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio.

I fenomeni più organizzati potrebbero essere accompagnati da:

rovesci di forte intensità

raffiche di vento

grandinate locali

frequente attività elettrica

accumuli di pioggia rilevanti in brevi intervalli di tempo

Proprio la rapidità con cui possono svilupparsi alcuni temporali rappresenta uno degli aspetti da tenere maggiormente sotto osservazione.

Allerta gialla in otto regioni

Per la giornata di martedì 25 agosto è stata valutata allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico su alcuni settori di Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna e Lazio.

L’allerta interessa inoltre l’intero territorio di Toscana, Marche e Umbria.

Le otto regioni coinvolte sono quindi Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Lazio.

Il codice giallo indica uno scenario nel quale sono possibili fenomeni localizzati in grado di provocare criticità, soprattutto nelle aree maggiormente vulnerabili. In presenza di temporali intensi possono verificarsi repentini innalzamenti dei corsi d’acqua minori, allagamenti locali e problemi alla viabilità.

La situazione può tuttavia variare sensibilmente da un territorio all’altro. Per questo motivo è importante fare riferimento agli aggiornamenti delle strutture regionali e locali di Protezione Civile.

Meteo Italia tra temporali e schiarite

La fase perturbata non coinvolgerà nello stesso modo l’intero Paese. Mentre Nord e parte del Centro risentono maggiormente dell’instabilità, sulle regioni meridionali il quadro resta decisamente più stabile.

Al Sud Italia continueranno infatti a prevalere ampie zone di cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature estive e condizioni generalmente asciutte.

Con l’allontanamento della perturbazione, la pressione inizierà rapidamente ad aumentare anche sulle altre regioni. Potranno persistere annuvolamenti irregolari, soprattutto al Nord e lungo alcune zone del Centro, ma la tendenza successiva sarà verso un miglioramento.

Mercoledì 26 agosto ultimi temporali prima del miglioramento

La giornata di mercoledì 26 agosto potrebbe presentare ancora una certa instabilità residua, conseguenza del fronte temporalesco transitato nelle ore precedenti.

Rovesci e temporali tenderanno a spostarsi soprattutto verso il Nord Est e alcune regioni centrali. Toscana, Marche, Umbria e Lazio potrebbero risentire ancora di condizioni atmosferiche variabili, prima di un progressivo esaurimento dei fenomeni.

Con il trascorrere delle ore la situazione dovrebbe migliorare, aprendo la strada a una nuova fase caratterizzata da tempo più stabile e soleggiato.

Alta pressione e caldo in aumento da mercoledì

Tra mercoledì 26 e venerdì 28 agosto lo scenario meteorologico dovrebbe cambiare sensibilmente. L’anticiclone tornerà a guadagnare spazio sul bacino del Mediterraneo, favorendo condizioni di maggiore stabilità su buona parte dell’Italia.

L’assetto della circolazione atmosferica potrebbe inoltre richiamare verso il nostro Paese masse d’aria molto calde provenienti dal Nord Africa.

Di conseguenza, oltre al ritorno del sole, è atteso un deciso aumento delle temperature, particolarmente evidente sulle regioni centrali e meridionali.

Temperature oltre i 40 gradi possibili al Centro Sud

La nuova espansione dell’anticiclone subtropicale potrebbe determinare una fase di caldo molto intenso nella seconda parte della settimana.

Le aree maggiormente esposte saranno quelle del Centro e del Sud Italia, dove le temperature potranno raggiungere valori particolarmente elevati. Nelle zone interne e nelle località tradizionalmente più calde non sono escluse punte localmente superiori ai 40°C.

Il rialzo termico raggiungerà anche il Nord, ma con caratteristiche meno uniformi. Infiltrazioni di aria più umida di origine oceanica potranno infatti lambire le regioni settentrionali, soprattutto l’arco alpino, dove nelle ore pomeridiane resterà possibile qualche episodio di instabilità.

Meteo verso il weekend ancora sole e caldo

La tendenza alla stabilità potrebbe proseguire anche durante buona parte del prossimo weekend, con sole prevalente e temperature elevate soprattutto al Centro Sud.

Sulle regioni settentrionali lo scenario appare più variabile, in particolare in prossimità dei rilievi alpini, dove eventuali infiltrazioni più fresche potrebbero favorire la formazione di temporali pomeridiani.

Trattandosi di una previsione a diversi giorni di distanza, sarà comunque necessario verificare i prossimi aggiornamenti per capire intensità e durata della nuova fase calda.

Le indicazioni della Protezione Civile

Durante un’allerta meteo per temporali, particolare attenzione va prestata agli spostamenti e alle aree maggiormente esposte al rischio idrogeologico. Temporali molto intensi possono infatti svilupparsi rapidamente e interessare zone relativamente ristrette.

È quindi consigliabile seguire i bollettini della Protezione Civile, gli aggiornamenti delle autorità regionali e le eventuali comunicazioni dei Comuni. I livelli di allerta possono essere aggiornati in funzione dell’evoluzione delle condizioni atmosferiche e delle criticità registrate sul territorio.

Meteo Italia in breve

Martedì 25 agosto resta la giornata più delicata per il Centro Nord, con temporali, rovesci intensi e allerta gialla in otto regioni. Il Sud rimarrà invece prevalentemente stabile e soleggiato.

Mercoledì 26 agosto saranno ancora possibili fenomeni residui al Nord Est e su parte del Centro, ma la tendenza sarà verso un rapido miglioramento.

Tra giovedì 27 e venerdì 28 agosto l’alta pressione dovrebbe rafforzarsi ulteriormente, riportando condizioni prevalentemente soleggiate e soprattutto caldo intenso al Centro Sud, dove localmente le temperature potrebbero superare i 40°C.

L’evoluzione conferma quindi un finale di agosto ancora pienamente estivo, seppure intervallato da una breve ma localmente intensa parentesi temporalesca.