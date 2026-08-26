Meteo Italia, nuova fiammata africana: caldo fino a 42°C al Sud, poi cambia tutto a settembre

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L’anticiclone subtropicale torna a rafforzarsi sull’Italia con temperature in forte aumento tra giovedì 27 e venerdì 28 agosto. Il caldo più intenso è atteso al Centro Sud e sulle Isole Maggiori, dove localmente si potranno sfiorare i 41-42°C. Il Nord resterà più esposto a infiltrazioni instabili, mentre per l’inizio di settembre aumenta l’attenzione verso una possibile perturbazione atlantica.

Anticiclone in rinforzo sull’Italia e temperature in aumento

L’ultima parte di agosto si prepara a vivere una nuova fase di caldo intenso in Italia. Da oggi, mercoledì 26 agosto, l’espansione dell’anticiclone subtropicale favorirà condizioni atmosferiche generalmente più stabili, accompagnate da un progressivo aumento delle temperature.

La situazione non sarà però identica su tutto il Paese. Se il Centro Sud sarà maggiormente interessato dalla risalita di aria molto calda di origine nordafricana, il Nord resterà più vicino al flusso atlantico e quindi maggiormente esposto a qualche episodio di instabilità.

Il picco della nuova fase calda è previsto soprattutto fra giovedì 27 e venerdì 28 agosto, quando in alcune zone meridionali le temperature potranno avvicinarsi o localmente raggiungere i 40-42°C.

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Meteo oggi mercoledì 26 agosto al Nord

Sulle regioni settentrionali la pressione è in aumento e questo contribuirà a rendere l’atmosfera complessivamente più stabile rispetto ai giorni precedenti.

Il tempo sarà tuttavia soltanto in parte soleggiato, con nuvolosità irregolare che potrà interessare diverse regioni nel corso della giornata. Non si prevedono comunque fenomeni diffusi.

I venti saranno generalmente deboli e variabili. Il Mar Ligure potrà risultare mosso, mentre l’Adriatico sarà prevalentemente più tranquillo.

Le temperature massime al Nord saranno in aumento e si attesteranno indicativamente tra 27 e 32°C.

Meteo oggi al Centro e in Sardegna

L’avanzata dell’anticiclone subtropicale inizierà a farsi sentire in maniera più evidente sulle regioni centrali e sulla Sardegna.

La giornata trascorrerà con condizioni generalmente stabili, anche se sui settori tirrenici potranno essere presenti maggiori addensamenti nuvolosi. Più ampie le schiarite sugli altri settori.

La ventilazione sarà debole e i mari generalmente poco mossi o calmi.

Sul fronte termico inizierà a essere evidente la nuova risalita: le massime potranno oscillare indicativamente tra 29°C ad Ancona e 35°C a Roma, con il caldo destinato ad aumentare ulteriormente nelle successive 48 ore.

Meteo oggi al Sud e in Sicilia

Condizioni più decisamente estive al Sud Italia e in Sicilia, dove l’alta pressione garantirà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata.

Il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso, mentre i venti soffieranno debolmente e senza una direzione dominante. L’Adriatico meridionale potrà risultare mosso, più tranquilli gli altri bacini.

Le temperature massime saranno generalmente comprese tra 31 e 34°C, ma si tratta soltanto dell’inizio della nuova escalation termica prevista tra giovedì e venerdì.

Da giovedì 27 agosto torna il grande caldo

La situazione cambierà ulteriormente da giovedì 27 agosto, quando la configurazione atmosferica europea favorirà una più decisa risalita di aria molto calda verso il Mediterraneo centrale.

Una profonda saccatura in discesa dal Nord Europa tenderà infatti ad approfondirsi sull’Atlantico, a ovest della Penisola Iberica. Sul suo lato orientale verrà richiamata verso nord una massa d’aria molto calda proveniente dal Nord Africa.

L’Italia si troverà così lungo il percorso di questa nuova avvezione calda, con conseguente aumento delle temperature soprattutto al Centro Sud, in Sicilia e in Sardegna.

La nuova fase può essere considerata una delle più importanti fiammate africane di questa parte finale dell’estate, anche se la sua durata potrebbe risultare inferiore rispetto ad alcune delle precedenti ondate di calore.

Venerdì 28 agosto possibile picco con 40-42°C

Il momento più caldo è atteso tra giovedì 27 e venerdì 28 agosto.

Le aree maggiormente esposte saranno quelle meridionali e le due Isole Maggiori. In alcune zone della provincia di Foggia i valori potrebbero spingersi fino a circa 42°C.

Punte nell’ordine dei 40-41°C saranno possibili anche in Calabria, Sicilia e Sardegna, con particolare attenzione alle aree interne e alle zone dove la ventilazione locale potrà ulteriormente favorire l’aumento delle temperature.

Tra le città che potrebbero registrare valori particolarmente elevati figurano Reggio Calabria, Cosenza, Caltanissetta e Cagliari.

Si tratta naturalmente di valori previsionali che possono subire variazioni anche significative in base alla ventilazione, alla copertura nuvolosa e all’effettiva traiettoria della massa d’aria più calda.

Caldo intenso anche a Roma e Firenze

La nuova ondata di caldo non interesserà soltanto il Mezzogiorno.

Anche il Centro dovrà fare i conti con temperature decisamente elevate. A Roma si potranno raggiungere valori prossimi ai 39°C, mentre a Firenze le massime potrebbero spingersi intorno ai 37°C.

Al Nord il caldo sarà generalmente meno estremo. L’Emilia Romagna sarà tra le aree maggiormente interessate dall’aumento termico, con Bologna e Ferrara che potranno avvicinarsi ai 36°C.

Più contenuti i valori sul resto delle regioni settentrionali, anche a causa di una maggiore instabilità atmosferica.

Temporali sulle Alpi e possibili sconfinamenti verso le pianure

Giovedì il tempo resterà prevalentemente soleggiato su gran parte del Centro Sud, mentre dalla serata aumenterà la probabilità di temporali su Alpi e Prealpi.

Alcuni fenomeni potrebbero successivamente spingersi verso le alte pianure settentrionali.

Venerdì 28 agosto resterà possibile qualche temporale isolato sulle Alpi, mentre il Centro Sud continuerà a fare i conti con temperature molto elevate, localmente comprese tra 37 e oltre 40°C.

Si conferma quindi una marcata differenza meteorologica tra un Centro Sud rovente e stabile e un Nord maggiormente influenzato dalle correnti atlantiche.

Weekend tra più nubi sabato e sole domenica

Le indicazioni per il weekend del 29 e 30 agosto mostrano una possibile attenuazione della fase più estrema.

Sabato potrebbero aumentare le nubi su diverse zone, anche se al momento le precipitazioni previste risultano generalmente limitate e irregolari.

Domenica dovrebbe invece prevalere nuovamente il tempo soleggiato, pur con una situazione termica da monitorare.

La nuova fiammata africana potrebbe dunque essere relativamente breve, con i primi segnali di ridimensionamento delle temperature proprio a cavallo del fine settimana.

Meteo prossima settimana tra caldo e possibile svolta

L’avvio della settimana che porterà al mese di settembre dovrebbe mantenere inizialmente caratteristiche ancora estive.

Tra lunedì 31 agosto e martedì 1 settembre l’anticiclone potrebbe continuare a garantire molto sole e temperature superiori alle medie stagionali.

A Milano, Torino e Bologna si potrebbero raggiungere diffusamente i 30-31°C, mentre tra Firenze e Roma le massime potrebbero attestarsi intorno ai 33-35°C.

Caldo ancora significativo anche in Sicilia e Sardegna, dove saranno possibili valori vicini ai 34°C.

Da mercoledì 2 settembre possibile prima perturbazione del mese

La situazione potrebbe diventare più dinamica da mercoledì 2 settembre.

Sul Nord Atlantico è previsto l'approfondimento di una vasta area depressionaria tra l’Islanda e le Isole Britanniche. Questa configurazione potrebbe favorire la discesa verso l’Europa di perturbazioni atlantiche, una delle quali potrebbe raggiungere anche l’Italia.

Se questa evoluzione verrà confermata, il Centro Nord potrebbe essere il primo settore interessato da piogge e temporali, con una successiva possibile estensione dell’instabilità verso altre zone del Paese.

Mediterraneo molto caldo e rischio di temporali intensi

Uno degli elementi da tenere sotto osservazione riguarda le elevate temperature raggiunte dalle acque del Mediterraneo dopo settimane di caldo.

Con valori superficiali localmente molto elevati, il mare rappresenta una notevole riserva di calore e umidità. L’arrivo di aria più fresca in quota può aumentare il contrasto termico e contribuire allo sviluppo di temporali localmente intensi.

Questo non significa che fenomeni estremi siano automaticamente destinati a verificarsi. La reale intensità delle precipitazioni dipenderà dalla traiettoria della perturbazione, dalla quantità di aria fredda in ingresso, dalla ventilazione e da numerosi altri fattori atmosferici.

Per questo motivo sarà importante seguire gli aggiornamenti previsionali man mano che ci si avvicinerà ai primi giorni di settembre.

Dalla nuova ondata africana alla possibile svolta di settembre

Il quadro meteorologico dei prossimi giorni appare dunque diviso in due fasi. La prima sarà dominata dal caldo africano, con temperature in sensibile aumento e possibili picchi di 40-42°C al Sud e sulle Isole Maggiori.

La seconda potrebbe prendere forma con l’arrivo di settembre, quando le correnti atlantiche potrebbero progressivamente guadagnare spazio e riportare temporali, instabilità e un calo delle temperature.

Prima della possibile svolta, però, l’Italia dovrà affrontare un’altra fase particolarmente calda, con giovedì 27 e venerdì 28 agosto indicati come i giorni più critici soprattutto per il Centro Sud.