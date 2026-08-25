Guerra. Stretto di Hormuz, Trump annuncia la rimozione delle mine: nuovo allarme Iran

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Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che la Marina americana ha completato un'operazione di bonifica delle acque internazionali dello Stretto di Hormuz. In un messaggio pubblicato sul suo account Truth Social, Trump ha dichiarato: “La Marina Usa mi ha appena informato che tutte le mine nelle acque internazionali dello Stretto di Hormuz sono state rimosse o fatte esplodere”. L'annuncio arriva in un momento di forte tensione tra Washington e Teheran, con l'Iran che ha ripetutamente minacciato di chiudere il passaggio strategico per le rotte petrolifere globali.

Le dichiarazioni di Trump: tolleranza zero per nuove mine

Nel suo intervento, il presidente americano ha rivolto un chiaro avvertimento all'Iran: “L'Iran è stato avvisato: tolleranza zero per nuove mine”. Parole nette che delineano la linea dura dell'amministrazione USA nei confronti di qualsiasi azione volta a destabilizzare la navigazione internazionale. Lo Stretto di Hormuz è un punto nevralgico per il trasporto di circa il 20% del petrolio mondiale, e ogni sua chiusura provocherebbe un impatto devastante sull'economia globale.

Il contesto geopolitico: tra sanzioni e tensioni militari

Questa operazione di bonifica si inserisce in uno scenario già infiammato. Le relazioni tra Stati Uniti e Iran sono al minimo storico, con le sanzioni economiche che hanno colpito duramente Teheran. Da parte iraniana, le autorità hanno spesso risposto con esercitazioni militari e minacce di blocco del Canale. La rimozione delle mine rappresenta una mossa tattica importante, ma il rischio di un' escalation resta alto. La comunità internazionale osserva con apprensione, consapevole che qualsiasi incidente potrebbe innescare un conflitto ad alto rischio.

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Impatto sul prezzo del petrolio e sui mercati

La notizia ha già avuto ripercussioni immediate sui mercati energetici. Il prezzo del greggio, che aveva registrato rialzi a causa delle tensioni, ha mostrato una certa stabilità dopo l'annuncio di Trump. Gli analisti sottolineano che la rimozione delle mine riduce il rischio di interruzioni immediate, ma la situazione resta volatile. Le compagnie assicurative marittime, che avevano aumentato i premi per le navi in transito, potrebbero rivedere le proprie valutazioni, ma la cautela rimane d'obbligo.

Le reazioni internazionali, tra Europa e Medio Oriente

Dall'Europa arrivano richieste di moderazione e di dialogo. La Francia e la Germania hanno invitato tutte le parti a evitare azioni che possano aggravare la crisi. Nel frattempo, gli alleati regionali come l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti hanno accolto con favore l'operazione americana, ma hanno anche sottolineato la necessità di una soluzione diplomatica duratura. L'Iran, dal canto suo, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma i media locali parlano di una “provocazione americana”.

Conclusioni: una calma apparente, pronta a incrinarsi

La rimozione delle mine nello Stretto di Hormuz è un passo positivo per la sicurezza della navigazione, ma non segna la fine delle tensioni. Le parole di Trump sono un monito chiaro, ma la vera sfida sarà mantenere la deterrenza senza innescare uno scontro aperto. Per ora, le petroliere continuano a transitare, ma lo spettro di nuove mine resta sullo sfondo. Il mondo intero, dipendente dalle energie del Golfo, trattiene il fiato, sperando che la diplomazia prevalga prima che sia troppo tardi.