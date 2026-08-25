Grande attesa per l’anteprima del Festival d’Autunno: settembre con le Ebbanesis e il tributo a Marilyn e Bacharach

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Un ritorno in grande stile. A settembre il Festival d’Autunno, ideato e diretto da Antonietta Santacroce, con la sua XXIII edizione apre una nuova stagione di incontri tra musica, teatro e visioni. L’anteprima estiva, in programma dal 4 al 18 settembre, porterà il pubblico in alcuni dei luoghi più suggestivi della provincia catanzarese: il Castello Normanno di Squillace, l’Anfiteatro Villa Pertini di Borgia e Palazzo Mazza, sono spazi che custodiscono la memoria del territorio, rendendolo più evocativo.

In questo scenario prende forma un percorso che attraversa tre figure cardine dell’immaginario del Novecento: la Napoli contemporanea delle Ebbanesis, la complessità umana di Marilyn Monroe e l’eleganza senza tempo di Burt Bacharach. Tre appuntamenti che anticipano l’arrivo del Festival a Catanzaro nel mese di ottobre, dove la programmazione proseguirà con nuovi spettacoli e con un cartellone che continua a intrecciare musica, danza e prosa, rafforzando la vocazione multidisciplinare della rassegna.

Ebbanepolis: la voce di Napoli che attraversa il mondo

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Il 4 settembre, alle ore 21, il Castello Normanno di Squillace accoglierà Ebbanepolis. Un travolgente viaggio musicale da Napoli ai grandi classici internazionali, il concerto delle Ebbanesis. Serena Pisa e Viviana Cangiano riporteranno Napoli al centro della scena con una scrittura che intreccia dialetto e contemporaneità, trasformando grandi classici internazionali in racconti nuovi. Le due voci, in un dialogo continuo, accompagneranno il pubblico in una dimensione aperta al mondo e profondamente legata alla città partenopea che le ha ispirate.

Marilyn: la donna oltre il mito

L’11 settembre, all’Anfiteatro Villa Pertini di Borgia, alle ore 21, andrà in scena Marilyn, il mito compie 100 anni, nuova produzione de La Corelli su commissione del Festival d’Autunno. Lo spettacolo, diretto da Jacopo Rivani con musiche originali di Damiano Drei, ricostruirà la voce interiore di Norma Jeane Mortenson Baker attraverso diari, lettere e appunti. Mariska Bordoni darà corpo a una figura che ha vissuto tra la maschera imposta dallo star system e la ricerca di un’identità autentica. Il pubblico sarà invitato a guardare oltre l’icona, incontrando una donna che ha scelto di mostrarsi nella sua fragilità e nella sua forza creativa.

Retrospettiva cinematografica dedicata a Marilyn Monroe

Accanto alla produzione teatrale, il Festival propone una retrospettiva cinematografica curata dal critico Gianlorenzo Franzì. All’Anfiteatro Villa Pertini, sempre alle ore 19 e con ingresso gratuito, verranno proiettati tre film cult che raccontano le diverse sfumature dell’attrice: Quando la moglie è in vacanza (6 settembre), A qualcuno piace caldo (13 settembre) e Gli spostati (20 settembre). Un percorso che attraverserà commedia, icona pop e dramma, restituendo la complessità di una figura che continua a restare nel nostro immaginario.

Bacharach in Love: l’eleganza di un maestro

Il 18 settembre, alle ore 19, a Palazzo Mazza, il trio formato da Renato Geremicca, Massimo Ghetti e Annalisa Mannarini presenterà Bacharach in Love, omaggio a uno dei compositori più influenti del Novecento. Bacharach, maestro della melodia e dell’eleganza pop, ha saputo fondere scrittura orchestrale e jazz in uno stile riconoscibile e senza tempo. La sua attività per il cinema, premiata con tre Oscar, si è integrata con naturalezza nel suo percorso musicale, arricchendo la dimensione narrativa. La rilettura proposta dal trio nasce dall’incontro di tre personalità artistiche complementari, capaci di restituire la delicatezza e la profondità del suo repertorio. Le immagini poetiche che accompagneranno il concerto amplificheranno ulteriormente l’atmosfera, sottolineando la magistrale bravura di un compositore che ancora oggi occupa un ruolo centrale nella storia della musica contemporanea.

Partecipare al Festival

I biglietti per l’intero palinsesto sono disponibili su www.festivaldautunno.com e nelle rivendite Ticketone. Il programma comprende appuntamenti di grande rilievo, con artisti come Massimo Ranieri, Vinicio Capossela e Pierpaolo Capovilla, Gonzalo Rubalcaba, Biagio Izzo, Dee Dee Bridgewater, Malika Ayane. Per favorire la partecipazione dei più giovani, è prevista una riduzione dedicata agli Under 30. Gli abbonamenti rimanenti potranno essere sottoscritti fino al 15 settembre.

Giuseppe Panella