Turista italiana grave a Skiathos dopo il getto dei motori di un aereo in decollo

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Una turista italiana di 52 anni è rimasta gravemente ferita nell'aeroporto di Skiathos, in Grecia, dopo essere stata sbalzata a terra dal potente getto d'aria generato dai motori di un aereo in fase di decollo. La donna, che si trovava a pochi metri dalla pista per osservare la partenza del velivolo, ha perso l'equilibrio ed è stata scaraventata al suolo, riportando un emorragia cerebrale e un grave trauma cranico. È stata subito soccorsa e ricoverata in ospedale, dove le sue condizioni restano critiche.

Pericoli dell'aeroporto di Skiathos

L'aeroporto di Skiathos è noto per la sua pista molto corta, che si affaccia direttamente sul mare e su una strada pubblica. Questa caratteristica lo rende particolarmente suggestivo per gli appassionati di planespotting, ma anche estremamente pericoloso: non esiste una recinzione adeguata che tenga i curiosi a distanza di sicurezza. Il forte flusso d'aria dei motori può raggiungere velocità elevate e rappresenta un serio rischio per chiunque si trovi nelle vicinanze durante le manovre di decollo o atterraggio.

La dinamica dell'incidente

Secondo le prime ricostruzioni, la turista si era avvicinata alla recinzione per filmare o fotografare l'aereo quando, improvvisamente, è stata investita dal getto. Il colpo è stato così violento da farla cadere all'indietro, battendo la testa sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell'aeroporto e il personale medico, che hanno stabilizzato la donna prima del trasporto d'urgenza in ospedale. Le autorità locali hanno aperto un'inchiesta per chiarire le responsabilità e valutare se vi siano state carenze nelle misure di sicurezza.

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Il richiamo alla prudenza

Questo episodio riaccende i riflettori sui rischi legati al turismo aeroportuale e all'importanza di rispettare le distanze di sicurezza. Gli esperti ricordano che anche un aereo di piccole dimensioni può generare un'onda d'urto capace di causare lesioni gravi. Per chi desidera godersi lo spettacolo dei decolli, è fondamentale farlo da posizioni autorizzate e lontane dalle aree operative, senza mai avvicinarsi alle recinzioni.

La donna e le sue condizioni

La turista italiana, originaria di una regione non specificata, viaggiava probabilmente con la famiglia o in gruppo. Al momento si trova ricoverata in una struttura sanitaria greca, assistita dai medici. Non si conoscono ulteriori dettagli sulle sue condizioni, ma la prognosi resta riservata. La Farnesina, attraverso l'ambasciata italiana ad Atene, si è attivata per fornire assistenza consolare e supporto ai familiari.