"Luci sul Mare" accende Catanzaro Marina il 27 agosto tra musica sport arte e spettacoli

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Una serata diffusa sul lungomare e nelle principali vie di Catanzaro Marina con concerti, sport, spettacoli, attività per bambini, cultura e iniziative dedicate al mare

Catanzaro Marina si prepara a vivere una serata ricca di appuntamenti con Luci sul Mare, manifestazione in programma giovedì 27 agosto che coinvolgerà il lungomare e diverse aree del quartiere marinaro. Musica, arte, sport, spettacoli e iniziative culturali formeranno un programma distribuito in più punti, con attività previste dal tardo pomeriggio fino alla mezzanotte.

Il calendario dell'evento propone appuntamenti per pubblici diversi, dalle famiglie agli appassionati di musica, passando per sportivi e curiosi. Una formula che punta a trasformare Catanzaro Lido in un grande spazio all'aperto da vivere passeggiando tra esibizioni, intrattenimento e momenti dedicati alla cultura.

Luci sul Mare a Catanzaro Marina il programma del 27 agosto

Il cuore dell'iniziativa sarà il lungomare di Catanzaro, dove dalle ore 19 prenderanno il via diverse attività sportive e di intrattenimento.

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Nell'area del Monumento ai Caduti del Mare è prevista dalle 19 una dimostrazione di karate e arti marziali curata da Sport Ring Catanzaro. Sempre dalle 19, nell'area del lungomare di fronte a Tortuga, spazio a skateboarding e roller con Catanzaro Extreme.

La manifestazione comprenderà inoltre un percorso itinerante di fit walking, con partenza di fronte ad Albatros e un itinerario che interesserà anche via Nicea. Dalle ore 20, invece, il lungomare ospiterà la Tony Street Band, mentre nell'area Happy Yo dalle 19.30 è previsto uno spettacolo di magia con il Mago Ruggero.

Musica dal vivo protagonista sul lungomare

Una parte importante di Luci sul Mare 2026 sarà dedicata alla musica. Il programma prevede numerose esibizioni distribuite tra locali, piazze e aree del lungomare.

Dalle ore 21, nell'area La Bussola, si esibirà il Magma Acoustic Duo. Alle 22, di fronte a Tortuga, sarà invece protagonista la Band Black Night, mentre gli artisti dell'Hub IMI Music si esibiranno davanti a Marron Glacés.

Tra gli altri appuntamenti musicali figurano The Time Acoustic Trio, previsto alle 22 nell'area Trinken Haus di via del Mare, il Duo Tsatso in Piazza Garibaldi dalle 22 e il duo Sax 'N' Voice di Gianfranco e Serena nell'area Bar Dolci Emozioni dalle 21.30.

Il programma comprende inoltre il Drop Duo in via Bausan alle 21.30, il Soul Avenue Duo al Lido Mancuso alle 21.30 e il Duo Domila in Piazza Pola alle 21.

Al Lido Anapi, dalle ore 21, è prevista anche l'esibizione musicale di Raffaella Capria.

Spettacoli e intrattenimento fino a tarda sera

Non mancheranno appuntamenti pensati per rendere la serata ancora più suggestiva. Nell'area della Pizzeria La Bussola, dalle 22.30, è previsto lo spettacolo Fame Notturna, curato da Rob Ito.

Uno dei momenti più caratteristici arriverà a mezzanotte con il tuffo nel mare illuminato, inserito nel programma ufficiale sul lungomare.

In questo modo la manifestazione accompagnerà il pubblico lungo l'intera serata, alternando concerti ed esibizioni a iniziative capaci di valorizzare il rapporto tra Catanzaro Marina e il mare.

Osservazione della Luna e di Saturno a Catanzaro Lido

Tra gli appuntamenti più particolari figura l'osservazione astronomica della Luna e di Saturno, curata dall'Unione Astrofili Catanzaresi.

L'iniziativa si svolgerà dalle ore 20.30 al Lido Malibù, offrendo ai partecipanti la possibilità di avvicinarsi all'astronomia in una cornice insolita come quella del lungomare.

Anima Marina racconta Catanzaro e il suo mare

Sempre al Lido Malibù, alle 19.30, è in programma Anima Marina Catanzaro e il suo mare, un talk show dedicato al rapporto tra la città e la sua dimensione marina.

Parteciperanno Giuseppina Iemma, vicesindaco della città di Catanzaro, Stefano Alcaro, dottore di ricerca in Farmacologia, Salvo Venuto, regista e direttore artistico Graecalis, Gianluca Bellacoscia, presidente Pro Loco Catanzaro Marina, Giovanni E. Audino, grafico designer e promotore, e Francesco Iaconantonio, direttore artistico e musicista. A moderare sarà la giornalista Carmen Loiacono.

La presentazione del libro Mi chiamo Farrokh

Spazio anche alla cultura con la presentazione del libro Mi chiamo Farrokh di Vincenzo Furfaro.

L'incontro si terrà alle ore 19 al Lido Malibù e vedrà la presenza dell'autore insieme all'artista Massimo Sirelli. Le letture saranno affidate a Salvo Venuto, mentre la moderazione sarà curata da Carmen Loiacono.

La presenza di incontri culturali accanto agli spettacoli contribuisce ad ampliare la proposta di Luci sul Mare a Catanzaro, che non sarà quindi soltanto una serata musicale.

Yoga sulla spiaggia e attività sportive

Il programma dedica spazio anche al benessere e allo sport. Al Lido Anapi è prevista una lezione di yoga in spiaggia con l'insegnante Maria Antonietta Scerbo, dalle 19 alle 20.30.

A questa iniziativa si aggiungono le dimostrazioni di arti marziali, skateboarding e roller e il percorso di fit walking, creando un'offerta che permette di vivere il lungomare non soltanto come luogo di spettacolo, ma anche come spazio dedicato al movimento e all'attività fisica.

Villaggio dei bambini e animazione per le famiglie

Luci sul Mare riserva un'attenzione particolare anche ai più piccoli. Dalle 19 alle 21, tra il Lido Mancuso, il lungomare e la spiaggia, sarà allestito il Villaggio dei bambini e animazione curato da Wonderland Catanzaro Eventi.

Un appuntamento pensato per rendere la manifestazione accessibile anche alle famiglie e consentire a bambini e adulti di partecipare alla serata trovando attività adatte alle diverse fasce d'età.

Arte e artisti locali in Piazza Pola

Il programma comprende anche uno spazio dedicato all'arte. In Piazza Pola, dalle ore 18.30, sono previste esposizioni ed estemporanee di artisti locali.

La scelta di affiancare pittura, musica, sport e cultura rafforza il carattere diffuso della manifestazione, coinvolgendo più zone di Catanzaro Marina e offrendo ai visitatori la possibilità di costruire liberamente il proprio percorso durante la serata.

Catanzaro Marina si prepara a una lunga serata sul mare

Con Luci sul Mare, giovedì 27 agosto Catanzaro Marina ospiterà dunque un programma che spazia dalla musica dal vivo allo sport, dall'astronomia alla letteratura, passando per arte, animazione e spettacoli.

Gli appuntamenti saranno distribuiti tra lungomare di Catanzaro, Piazza Pola, Piazza Garibaldi, via del Mare, via Amalfi, via Bausan, spiaggia e lidi, creando una manifestazione diffusa che accompagnerà cittadini e visitatori dal tardo pomeriggio fino alla notte.

Il momento conclusivo più simbolico sarà il tuffo di mezzanotte nel mare illuminato, immagine che sintetizza lo spirito di un evento costruito attorno al mare e alla vita del quartiere marinaro.