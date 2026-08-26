Mileto, esplode una bombola di gas in un B&B: ferita una famiglia in vacanza

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Padre, madre e figlio soccorsi dopo l’esplosione avvenuta in una struttura ricettiva nel Vibonese. Trasportati all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia, secondo le prime informazioni non sarebbero in pericolo di vita. Vigili del fuoco al lavoro per mettere in sicurezza l’area e chiarire le cause dell’incidente

Esplosione in un B&B nei pressi di Mileto

Momenti di paura nel Vibonese, dove una bombola di gas è esplosa all’interno di un B&B situato a pochi chilometri dal centro di Mileto. L’incidente si è verificato nella serata e ha provocato il ferimento di tre persone appartenenti allo stesso nucleo familiare.

A rimanere coinvolti sono stati un padre, una madre e il loro bambino, turisti che stavano trascorrendo un periodo di vacanza nella zona. L’esplosione ha reso necessario l’immediato intervento dei soccorritori.

Padre madre e figlio trasportati all’ospedale di Vibo Valentia

Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla famiglia prima di disporre il trasferimento dei tre feriti all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia.

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Padre, madre e figlio sono stati quindi affidati ai medici della struttura sanitaria vibonese, dove sono stati sottoposti agli accertamenti necessari per stabilire con precisione la natura e l’entità delle ferite riportate.

Le prime informazioni disponibili lasciano comunque emergere un elemento rassicurante: nessuno dei tre feriti sarebbe in pericolo di vita. Le loro condizioni restano naturalmente sotto osservazione da parte del personale sanitario.

Vigili del fuoco impegnati nella messa in sicurezza del B&B

Oltre ai sanitari, nel B&B di Mileto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, chiamati a verificare le condizioni dell’immobile dopo l’esplosione e a eliminare eventuali situazioni di pericolo.

Particolare attenzione viene riservata alla messa in sicurezza della struttura, considerata la natura dell’incidente e la necessità di escludere ulteriori rischi legati alla presenza dell’impianto o di altre bombole di gas.

Da chiarire le cause dell’esplosione della bombola

Al momento non è stata ancora definita la causa che ha provocato lo scoppio. Gli accertamenti dovranno consentire di ricostruire l’esatta dinamica dell’esplosione della bombola di gas e stabilire cosa sia accaduto nei momenti immediatamente precedenti all’incidente.

Tra gli aspetti da verificare ci sono le condizioni della bombola e dei relativi collegamenti, ma sarà necessario attendere l’esito delle verifiche tecniche prima di formulare conclusioni sull’origine dell’esplosione.

Accertamenti in corso nel Vibonese

L’episodio ha destato preoccupazione soprattutto per il coinvolgimento di un bambino insieme ai genitori. La famiglia, arrivata nel territorio per trascorrere alcuni giorni di vacanza, si è trovata improvvisamente coinvolta in un grave incidente all’interno della struttura ricettiva.

Le verifiche proseguono per fare piena luce sull’accaduto. Al centro degli accertamenti restano le cause dell’esplosione nel B&B di Mileto, mentre dall’ospedale di Vibo Valentia vengono monitorate le condizioni dei tre componenti della famiglia rimasti feriti.