Incendio all’ospedale PIMS di Islamabad, strage di neonati nel reparto di ginecologia

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Un grave incendio ha colpito il Pakistan Institute of Medical Sciences di Islamabad. Le prime notizie parlavano di almeno 14 neonati morti, ma gli aggiornamenti diffusi nelle ore successive hanno portato il bilancio ad almeno 15 vittime. Un solo neonato sarebbe stato tratto in salvo. Le prime ricostruzioni indicano un guasto al sistema di climatizzazione come possibile origine delle fiamme.

Incendio al PIMS di Islamabad cosa è successo

Una tragedia ha colpito nella mattinata di mercoledì 26 agosto il Pakistan Institute of Medical Sciences PIMS, importante struttura sanitaria pubblica situata nella capitale del Pakistan.

L’incendio è divampato nell’area di ginecologia e neonatologia dell’ospedale, coinvolgendo la nursery nella quale erano ricoverati i neonati. Le squadre di emergenza sono intervenute per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona interessata.

Le informazioni sul numero delle vittime sono cambiate rapidamente nel corso delle prime ore. Geo News aveva inizialmente riferito di almeno 14 neonati morti, mentre successivi aggiornamenti ripresi anche da Reuters hanno indicato almeno 15 vittime.

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Un solo neonato sarebbe stato salvato

Secondo gli aggiornamenti più recenti, al momento dell’incendio nella nursery si trovavano 16 neonati. Uno di loro sarebbe stato tratto in salvo, mentre per gli altri non ci sarebbe stato nulla da fare.

Il dato iniziale di 15 bambini presenti nel reparto, riportato nelle primissime ricostruzioni, è stato dunque successivamente aggiornato. Proprio perché si tratta di una notizia ancora in evoluzione, il bilancio definitivo dovrà essere confermato dalle autorità pakistane.

Le prime ipotesi sulle cause dell’incendio

Al centro delle verifiche c’è il sistema di climatizzazione dell’ospedale. Secondo fonti dei soccorritori citate dai media pakistani, le fiamme sarebbero partite in seguito all’esplosione del compressore di un condizionatore d’aria situato all’interno della nursery.

Reuters, citando l’emittente locale Geo TV, riferisce più in generale di un guasto agli impianti di climatizzazione. Saranno quindi gli accertamenti tecnici a dover stabilire con precisione l’origine dell’incendio e la dinamica che ha permesso al fuoco di propagarsi in un reparto particolarmente delicato.

Le operazioni dei soccorritori

Sul posto sono intervenute le squadre di soccorso di Islamabad, impegnate nello spegnimento dell’incendio e nelle successive operazioni di raffreddamento dell'area interessata.

Le prime informazioni indicano che il rogo è stato domato, mentre proseguono le verifiche all’interno della struttura. Restano da chiarire diversi aspetti, compresi i tempi di propagazione delle fiamme, le procedure di evacuazione adottate e l'effettiva funzionalità dei sistemi di sicurezza presenti nel reparto.

Il ruolo del Pakistan Institute of Medical Sciences

Il PIMS di Islamabad è una delle principali strutture sanitarie pubbliche della capitale pakistana e dispone di servizi specializzati dedicati anche alla cura dei neonati.

Secondo le informazioni pubblicate dallo stesso ospedale, il Dipartimento di Neonatologia opera tra il Children Hospital e il Maternal and Child Health Center. Quest’ultimo comprende un’unità di assistenza neonatale e serve una struttura nella quale vengono gestiti ogni anno migliaia di parti.

La gravità dell’incendio pone inevitabilmente l’attenzione sulla sicurezza negli ospedali, soprattutto nei reparti che accolgono pazienti estremamente vulnerabili e che possono necessitare di apparecchiature e assistenza continua.

Accertamenti sulla tragedia di Islamabad

Nelle prossime ore saranno fondamentali le comunicazioni ufficiali per ricostruire l’intera dinamica dell’incendio all’ospedale PIMS di Islamabad e accertare eventuali responsabilità.

Al momento, l’ipotesi principale resta quella di un problema legato all’impianto di climatizzazione, ma saranno le verifiche tecniche a stabilire le cause definitive. Anche il numero delle vittime dovrà essere considerato suscettibile di ulteriori aggiornamenti, vista la rapidità con cui stanno emergendo nuove informazioni sulla tragedia.