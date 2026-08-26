Alluvione lampo Nepal Tibet: le ipotesi sull'origine della catastrofe

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L'alluvione lampo che ha colpito il confine tra Nepal e Tibet ha lasciato dietro di sé morte e distruzione, ma l'origine esatta del disastro non è ancora stata definitivamente accertata. Le prime ricostruzioni puntano il dito contro un terremoto di magnitudo 4.4 registrato nella zona nella mattinata di oggi. Il sisma potrebbe aver innescato una gigantesca frana o una valanga di ghiaccio, che avrebbe ostruito il corso di un fiume, causando un improvviso accumulo d'acqua e il successivo rilascio in un'onda devastante.

Le ipotesi degli esperti

Secondo i geologi, un fenomeno del genere si verifica quando un accumulo di ghiaccio o detriti blocca temporaneamente un corso d'acqua, creando un lago artificiale. Quando la pressione diventa eccessiva, la barriera cede e l'acqua si riversa a valle con forza improvvisa. Nel caso specifico, il terremoto potrebbe aver indebolito il fronte del ghiacciaio o le pareti rocciose, innescando una valanga di ghiaccio che ha ostruito il fiume. Un'alternativa, però, è il cedimento di un lago glaciale: con il riscaldamento globale, molti laghi himalayani stanno aumentando di volume e possono traboccare o rompere le morene che li contengono, provocando alluvioni improvvise.

Indagini in corso

Le autorità locali stanno coordinando le operazioni di soccorso e inviando esperti per valutare la situazione geologica. I ricercatori stanno analizzando i dati sismici e le immagini satellitari per comprendere meglio la dinamica dell'evento. Tuttavia, la remota localizzazione dell'area e le condizioni climatiche avverse stanno rallentando le indagini. Inoltre, la possibilità di ulteriori frane o movimenti del ghiacciaio rende la zona pericolosa per i soccorritori. Nel frattempo, gli abitanti dei villaggi colpiti hanno bisogno di aiuti immediati: tende, cibo e acqua potabile sono le priorità.

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Un rischio crescente nelle regioni himalayane

Questo evento riporta l'attenzione sulla vulnerabilità delle regioni himalayane ai cambiamenti climatici. Lo scioglimento accelerato dei ghiacciai aumenta il rischio di alluvioni improvvise e di inondazioni da laghi glaciali (GLOF, Glacial Lake Outburst Flood). Gli esperti invitano a implementare sistemi di monitoraggio e allerta precoce in queste aree, per prevenire future catastrofi. La comunità scientifica sottolinea la necessità di un approccio internazionale per far fronte a queste emergenze, che non rispettano confini nazionali.