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West Nile a Catanzaro, nuova disinfestazione in città: interventi dall’1 all’8 settembre

Il Comune rafforza il piano contro le zanzare dopo le indicazioni dell’ASP di Catanzaro. Trattamenti notturni programmati nelle zone Sud, Nord, Est, Ovest e Centro e raccomandazioni ai cittadini per limitare i ristagni d’acqua

Il Comune di Catanzaro intensifica le attività di prevenzione contro la proliferazione delle zanzare con un nuovo ciclo di disinfestazione che interesserà progressivamente le diverse aree della città. Gli interventi sono stati programmati tra la fine di agosto e l’8 settembre e si svolgeranno durante le ore notturne.

Il rafforzamento delle operazioni rientra nel piano di prevenzione già avviato dall’Amministrazione comunale all’inizio della stagione e proseguito durante i mesi estivi. La nuova programmazione tiene conto anche delle recenti indicazioni dell’ASP di Catanzaro relative alla circolazione del West Nile Virus nel territorio provinciale.

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Disinfestazione a Catanzaro, il calendario zona per zona

Il nuovo ciclo di interventi è stato organizzato suddividendo il territorio comunale in cinque macroaree. Le operazioni verranno effettuate nelle ore notturne secondo questo calendario:

Zona Sud

Martedì 1 settembre, nella notte tra il 31 agosto e il 1 settembre

Zona Nord

Giovedì 3 settembre, nella notte tra il 2 e il 3 settembre

Zona Est

Venerdì 4 settembre, nella notte tra il 3 e il 4 settembre

Zona Ovest

Lunedì 7 settembre, nella notte tra il 6 e il 7 settembre

Zona Centro

Martedì 8 settembre, nella notte tra il 7 e l’8 settembre

Per ogni giornata il Comune comunicherà attraverso i propri canali istituzionali le aree specificamente interessate dalla disinfestazione e le precauzioni che i residenti dovranno adottare durante lo svolgimento dei trattamenti.

West Nile, perché vengono rafforzati gli interventi

La nuova programmazione arriva dopo le comunicazioni dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro. In relazione all’attuale situazione epidemiologica nel territorio provinciale, l’ASP ha invitato i Comuni a rafforzare le attività di prevenzione e controllo delle zanzare, con particolare attenzione alle zone nelle quali le condizioni ambientali possono favorirne la proliferazione.

L'attenzione riguarda soprattutto le aree densamente abitate, le zone costiere e i luoghi nei quali possono formarsi ristagni d’acqua. Proprio l’acqua stagnante rappresenta infatti un ambiente favorevole allo sviluppo delle larve di zanzara.

Il West Nile Virus è un virus trasmesso principalmente attraverso la puntura di zanzare infette. Per questo motivo il controllo del vettore e la riduzione dei potenziali focolai di proliferazione costituiscono elementi importanti delle strategie di prevenzione.

Colosimo: interventi programmati fin dall’inizio della stagione

L’assessora all’Ambiente del Comune di Catanzaro, Irene Colosimo, ha ricordato come le operazioni non rappresentino un'attività avviata soltanto in seguito alle più recenti indicazioni sanitarie, ma si inseriscano in una programmazione già in corso.

«Fin dall’inizio della stagione abbiamo programmato ed effettuato interventi preventivi di disinfestazione e continueremo a farlo con continuità – sottolinea l’assessora –. Alla luce delle recenti indicazioni dell’ASP abbiamo ritenuto opportuno rafforzare ulteriormente la programmazione, mantenendo un approccio improntato alla prevenzione e al costante raccordo con le autorità sanitarie».

L’obiettivo indicato dall’Amministrazione è quindi quello di intervenire con regolarità e in maniera preventiva, affiancando alle operazioni sul territorio una corretta informazione rivolta alla popolazione.

Prevenzione delle zanzare, importante anche il contributo dei cittadini

La lotta alla proliferazione delle zanzare non dipende esclusivamente dagli interventi effettuati nelle aree pubbliche. Anche i comportamenti adottati nelle abitazioni, nei balconi, nei terrazzi e nei giardini possono contribuire a ridurre i luoghi favorevoli alla riproduzione degli insetti.

Una delle principali raccomandazioni è quella di evitare i ristagni d’acqua, anche quando si tratta di quantità apparentemente molto piccole.

Particolare attenzione dovrebbe quindi essere riservata a sottovasi, secchi, contenitori, recipienti e altri oggetti lasciati all’aperto nei quali l’acqua può accumularsi e rimanere stagnante.

Si tratta di accorgimenti semplici che, se adottati diffusamente, possono affiancare l’attività di disinfestazione realizzata sul territorio comunale.

Catanzaro, monitoraggio e prevenzione continueranno nelle prossime settimane

Il nuovo calendario conferma quindi il rafforzamento della prevenzione contro le zanzare a Catanzaro, con interventi distribuiti sull'intero territorio cittadino.

L’Amministrazione comunale continuerà a mantenere il raccordo con l’ASP di Catanzaro, seguendo le indicazioni delle autorità sanitarie e aggiornando, qualora necessario, la programmazione sulla base dell’evoluzione delle esigenze di prevenzione e tutela della salute pubblica.

Ai cittadini viene infine raccomandato di consultare le comunicazioni ufficiali diffuse dal Comune prima degli interventi previsti nella propria zona, così da conoscere nel dettaglio le strade e le aree coinvolte e le eventuali precauzioni da osservare durante le operazioni di disinfestazione.