Tragedia in volo nel Verbano Cusio Ossola: autogiro precipita vicino alla diga di Campliccioli

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Un grave incidente aereo ha scosso la tranquilla comunità di Antrona Schieranco, nel cuore del Verbano-Cusio-Ossola. Un autogiro biposto è precipitato nei pressi della diga di Campliccioli, un'area montana suggestiva ma insidiosa, dopo aver urtato alcuni cavi elettrici. L'impatto ha provocato un incendio che ha avvolto il velivolo, rendendo vano ogni tentativo di salvezza per i due occupanti: un uomo di 62 anni e una donna di 63.

La dinamica dell'incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l'autogiro stava sorvolando la zona quando, per cause ancora da accertare, è entrato in collisione con i cavi elettrici che attraversano la vallata. L'urto è stato fatale: il velivolo, perdendo il controllo, è precipitato al suolo ed è esploso in fiamme. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e il Soccorso Alpino e Speleologico, ma per i due occupanti non c'era ormai più nulla da fare.

Le vittime e le indagini

Le vittime, un uomo di 62 anni e una donna di 63 anni, erano a bordo dell'autogiro come pilota e passeggera. Non sono state ancora rilasciate dichiarazioni ufficiali sulle loro generalità, ma i familiari sono stati avvisati. La procura di Verbania ha aperto un fascicolo per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando la documentazione del velivolo, oltre a esaminare l'eventuale ruolo delle condizioni meteo e della manutenzione dell'autogiro.

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Il Verbano-Cusio-Ossola e il volo turistico

Il territorio del Verbano-Cusio-Ossola, con le sue montagne e i suoi laghi, è una meta ambita per gli appassionati di volo turistico e sportivo. Tuttavia, episodi come questo riaccendono i riflettori sulla sicurezza dei voli in aree montane, dove la presenza di cavi elettrici e ostacoli improvvisti richiede particolare attenzione. La diga di Campliccioli, in particolare, è una zona suggestiva ma con insidie nascoste, come i cavi che attraversano le valli.

L'importanza della prudenza nei voli in montagna

Le autorità ricordano l'importanza di rispettare le norme di sicurezza e di effettuare una pianificazione accurata dei voli, soprattutto in zone montuose. La visibilità, l'altitudine e la presenza di ostacoli fissi come i cavi elettrici sono elementi cruciali da valutare prima di decollare. La comunità di Antrona Schieranco è sotto shock per la tragedia, e i soccorritori hanno espresso il loro cordoglio per le vittime.

L'incidente è ora al centro dell'attenzione dei media locali e nazionali, che seguono gli sviluppi delle indagini per capire se si sia trattato di un errore umano, di un guasto meccanico o di una sfortunata combinazione di fattori. La dinamica esatta rimane avvolta nel mistero, ma la speranza è che le indagini possano portare chiarezza e prevenire future tragedie.