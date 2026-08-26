Eros Ramazzotti, intervento alle corde vocali riuscito: tour sospeso e ritorno nel 2027

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Il cantante rassicura i fan dopo l’operazione ma dovrà seguire un programma di riabilitazione che gli impedirà di affrontare le date previste tra Nord America e America Latina

Eros Ramazzotti annuncia lo stop al tour dopo l’operazione

Eros Ramazzotti è stato sottoposto a un intervento alle corde vocali, concluso positivamente. Il cantante ha rassicurato personalmente i fan sulle proprie condizioni, spiegando però che sarà necessario un periodo di riposo e soprattutto un preciso percorso di riabilitazione della voce.

La conseguenza riguarda direttamente l’attività dal vivo: le prossime date internazionali dell’Una Storia Importante World Tour non potranno svolgersi secondo il programma inizialmente previsto. Per rivedere Ramazzotti sul palco nelle tappe interessate bisognerà quindi attendere il 2027.

L’annuncio è arrivato attraverso le storie pubblicate sui suoi profili social, dove l'artista ha ringraziato il pubblico per i numerosi messaggi ricevuti dopo l'operazione.

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L’intervento alle corde vocali è andato bene

La notizia più importante riguarda le condizioni dell'artista. L'operazione alle corde vocali è riuscita e lo stesso Ramazzotti ha voluto tranquillizzare chi in questi giorni gli ha manifestato affetto e vicinanza.

Il problema, dunque, non riguarda l'esito dell'intervento, ma i tempi necessari per un recupero adeguato. Il medico ha prescritto al cantante un programma di riabilitazione che non gli consentirà di prepararsi in tempo per le prove e per la successiva partenza verso il continente americano.

Ramazzotti ha spiegato che, nonostante stia bene, dovrà rispettare il periodo di recupero indicato dai medici. Una scelta inevitabile considerando quanto la voce rappresenti lo strumento principale di lavoro per un cantante e quanto sia importante affrontare la ripresa dell'attività senza accelerare i tempi.

Stop alle date in USA Canada e America Latina

A subire le conseguenze dello stop sarà la parte americana dell'Una Storia Importante World Tour.

La leg nordamericana avrebbe dovuto prendere il via il 16 ottobre da Toronto, in Canada. Il calendario prevedeva successivamente diverse importanti tappe negli Stati Uniti, tra cui Boston, New York, Chicago, Miami e Los Angeles.

Dopo gli appuntamenti nordamericani, il tour avrebbe dovuto proseguire in America Latina, raggiungendo Paesi come Messico, Colombia, Cile e Brasile.

Tutte queste date dovranno ora attendere la riprogrammazione prevista nel 2027, quando l'artista dovrebbe poter tornare sul palco dopo aver completato il percorso di recupero.

Perché il recupero della voce viene prima del ritorno sul palco

Per Eros Ramazzotti si tratta di una pausa forzata che arriva durante un importante progetto internazionale. La scelta di rinviare gli appuntamenti, però, permette di mettere al primo posto il pieno recupero delle corde vocali.

Un tour internazionale richiede infatti non soltanto l'esibizione durante i concerti, ma anche settimane di prove, spostamenti frequenti e un utilizzo particolarmente intenso della voce. Da qui la necessità di rispettare integralmente il programma stabilito dal medico prima di riprendere l'attività live.

La priorità diventa quindi completare la riabilitazione vocale senza compromettere il recupero per rispettare una scadenza legata al calendario dei concerti.

Il messaggio di Eros Ramazzotti ai fan

Nel suo messaggio, il cantante ha confermato il buon esito dell'operazione e ringraziato il pubblico per l'affetto ricevuto. Ha poi spiegato che le indicazioni mediche non gli permetteranno di essere pronto per le prove e per la partenza delle date programmate negli USA, Canada e America Latina.

Ramazzotti ha comunque voluto accompagnare l'annuncio con un messaggio rivolto direttamente ai suoi fan, guardando già al ritorno sulle scene: “Ci incontreremo più forti e uniti di prima”.

Eros Ramazzotti verso il ritorno nel 2027

Il 2027 diventa dunque il nuovo orizzonte per gli appuntamenti americani di Eros Ramazzotti. Dopo l'intervento e il necessario periodo di riabilitazione, l'obiettivo sarà riprendere il progetto live nelle condizioni migliori.

Per i fan che attendevano le tappe di Toronto e delle principali città statunitensi, così come gli appuntamenti in Messico, Colombia, Cile e Brasile, l'attesa sarà più lunga del previsto.

La notizia positiva resta il buon esito dell'intervento alle corde vocali di Eros Ramazzotti. Adesso per l'artista inizia la fase del recupero, con il ritorno sul palco rimandato al 2027 per le date interessate dallo stop.