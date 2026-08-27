Sanders lancia una campagna multicanale online e offline pianificata con il supporto media di DAs Media

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DAs Media, il centro media di Digital Angels, supporta Sanders Istituto Helvetico, nella gestione delle attività media con l’obiettivo di rafforzare la consideration e la notorietà del brand all'interno del mercato italiano. Sanders è la rete nazionale di centri specializzati nella prevenzione e nel trattamento della caduta dei capelli in ogni suo stadio. I percorsi Sanders sono progettati per intervenire in modo mirato nei diversi stadi della perdita dei capelli combinando analisi dei capelli e del cuoio capelluto, trattamenti personalizzati e monitoraggio continuativo nel tempo. La collaborazione con Sanders è attiva dallo scorso aprile e vede DAs Media impegnata nella definizione della strategia media, nella pianificazione dei canali e nella gestione operativa delle campagne con l’obiettivo di aumentare l’awareness e la consideration del brand nel mercato italiano. Il piano media è stato sviluppato per questa campagna con l'obiettivo di intercettare un pubblico maschile e femminile di età compresa tra i 18 e i 44 anni, con un focus sulla fascia 18-30. La strategia media è stata costruita per garantire un’ampia copertura attraverso l’integrazione di touchpoint digitali e tradizionali. La pianificazione comprende radio, Spotify e YouTube con l’obiettivo di aumentare la visibilità del marchio e intercettare il pubblico nei diversi momenti di fruizione dei contenuti. La pianificazione dei canali segue una strategia a flight, con periodi di maggiore intensità distribuiti nel corso dell’anno, anziché attraverso una presenza continuativa in modalità always on. Questo approccio consente di concentrare la pressione pubblicitaria nei momenti ritenuti più strategici e di coordinare in modo più efficace i diversi mezzi coinvolti. Con questo progetto, DAs Media consolida il suo approccio integrato nel settore hair care e tricologico, integrando pianificazione multicanale, gestione operativa e ottimizzazione continua delle campagne per sostenere la crescita del brand. “Con questa campagna abbiamo scelto di raccontare la caduta dei capelli partendo da un momento molto concreto: quello in cui le persone iniziano a notare i primi segnali e sentono il bisogno di capire cosa sta accadendo. È spesso una fase delicata, non solo dal punto di vista estetico ma anche emotivo, in cui orientarsi con chiarezza può fare la differenza. Sanders vuole essere al fianco delle persone fin dai primi segnali, attraverso ascolto, analisi tricologica e percorsi personalizzati, aiutandole a comprendere meglio la propria situazione e a orientarsi verso il percorso più adatto alle proprie esigenze.” dichiara Federica Criscuolo, Head of Brand and Offer di Sanders. “Siamo orgogliosi ed entusiasti di avviare questa collaborazione con Sanders Istituto Helvetico, una realtà italiana storica e di riferimento nel settore della tricologia e dei percorsi dedicati alla caduta dei capelli. Essere stati scelti per supportare la crescita della sua notorietà sul mercato italiano è per noi una sfida stimolante che abbiamo raccolto con grandissima energia. Metteremo in campo tutta l’esperienza e l’approccio integrato di DAs Media per consolidare il loro posizionamento, certi che questo sia solo l’inizio di un percorso di successo condiviso.” dichiara Luca Giannelli, Media Manager di Digital Angels.