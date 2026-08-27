Meteo Italia, caldo intenso al Centro Sud fino al weekend: punte oltre i 40 gradi e temporali al Nord

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L’anticiclone subtropicale riporta temperature molto elevate sull’Italia. Tra giovedì 27 e venerdì 28 agosto il caldo raggiungerà il picco al Centro Sud, mentre al Nord aumenterà il rischio di temporali. Weekend ancora estivo, poi a inizio settembre potrebbe cambiare lo scenario.

Anticiclone sull’Italia e temperature in forte aumento

L’ultima parte di agosto sarà caratterizzata da una nuova fase di caldo intenso in Italia, con le regioni del Centro Sud maggiormente esposte alle temperature più elevate.

Un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale sta infatti favorendo l’arrivo di masse d’aria molto calde verso il Mediterraneo. Il risultato sarà un generale aumento delle temperature, con valori che in diverse zone potranno raggiungere 38-42°C e, localmente, spingersi ancora più in alto nelle aree interne.

La situazione sarà differente al Nord, dove l’alta pressione inizierà progressivamente a mostrare qualche segnale di cedimento. Tra giovedì sera e venerdì, infatti, un fronte perturbato in transito sull’Europa centrale riuscirà a lambire le regioni settentrionali, aumentando il rischio di temporali sulle Alpi, Prealpi e localmente sulle pianure.

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Meteo giovedì 27 agosto, sole e caldo in aumento

La giornata di giovedì 27 agosto sarà prevalentemente stabile su gran parte dell’Italia. Il sole dominerà al Centro e al Sud, mentre al Nord potranno comparire maggiori addensamenti nel corso del pomeriggio.

I primi segnali di cambiamento sono attesi soprattutto sul Piemonte, dove tra pomeriggio e sera la nuvolosità tenderà ad aumentare.

La notizia principale sarà però rappresentata dalle temperature. Il caldo diventerà particolarmente intenso sulle regioni centro-meridionali, con valori nettamente superiori ai 30°C e picchi molto più elevati nelle zone interne.

Meteo al Nord, stabilità prima del peggioramento

Nelle regioni settentrionali la prima parte della giornata trascorrerà con condizioni generalmente stabili. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con qualche nube in più nel corso del pomeriggio soprattutto sui rilievi del Nord-Ovest.

Le temperature massime saranno generalmente comprese tra 29 e 34°C, con valori più contenuti tra Genova e Aosta e punte superiori sulla Pianura Padana, fino a circa 34°C a Bologna.

Dalla seconda parte della giornata l’avvicinamento della perturbazione favorirà però un graduale aumento dell’instabilità sul settore nord-occidentale.

Meteo al Centro e in Sardegna, temperature verso i 40 gradi

Il Centro Italia e la Sardegna saranno tra le aree maggiormente interessate dall’espansione dell’anticiclone subtropicale.

Il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento pomeridiano senza fenomeni significativi.

Le temperature saranno in ulteriore aumento. Lungo alcune zone costiere adriatiche si potranno registrare valori intorno ai 31-32°C, mentre nelle aree interne il caldo sarà decisamente più intenso.

Tra giovedì e soprattutto venerdì non sono escluse punte vicine o superiori ai 40°C, con Roma tra le città dove il caldo potrebbe diventare particolarmente significativo.

Meteo al Sud e in Sicilia, caldo intenso e punte oltre i 40 gradi

Situazione pienamente estiva anche al Sud e in Sicilia, dove l’anticiclone garantirà cielo in prevalenza sereno e precipitazioni praticamente assenti.

Le temperature supereranno diffusamente i 33°C, con valori compresi indicativamente tra 33 e 37°C in numerose città. Nelle successive 24 ore il caldo potrebbe intensificarsi ulteriormente.

Le zone interne di Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna saranno tra quelle da tenere maggiormente sotto osservazione per la possibilità di raggiungere 38-42°C.

Sul fronte dei mari, lo Ionio potrà risultare mosso, mentre gli altri bacini saranno generalmente poco mossi o calmi.

Venerdì 28 agosto, caldo fino a 43 gradi al Centro Sud

La giornata di venerdì 28 agosto potrebbe rappresentare una delle fasi più calde di questa nuova ondata.

Al Centro Sud continueranno a dominare sole e temperature molto elevate, con massime localmente comprese tra 37 e 43°C nelle zone maggiormente esposte.

Anche Roma potrebbe avvicinarsi ai 40°C, mentre valori particolarmente elevati sono attesi nelle aree interne del Mezzogiorno e delle Isole maggiori.

Il quadro sarà invece più movimentato al Nord.

Temporali al Nord tra Alpi, Prealpi e pianure

Il fronte perturbato proveniente dall’Europa centrale lambirà l’Italia settentrionale nel corso di venerdì.

I primi temporali interesseranno principalmente Alpi e Prealpi del Nord-Ovest, per poi spostarsi gradualmente verso i settori alpini e prealpini del Triveneto.

Alcuni fenomeni potranno sconfinare verso le vicine pianure e l’alta Valle Padana.

Si creerà quindi una marcata differenza meteorologica tra le due estremità del Paese: instabilità e temporali al Nord, caldo molto intenso e prevalenza di sole al Centro Sud.

Weekend del 29 e 30 agosto ancora pienamente estivo

L’ultimo weekend di agosto non dovrebbe segnare la fine dell’estate. L’anticiclone subtropicale continuerà infatti a esercitare una forte influenza sul Mediterraneo e sull’Italia.

Sabato 29 agosto

Sabato sarà caratterizzato da ampie schiarite e temperature ancora elevate, anche se il cielo potrà presentarsi più nuvoloso in alcune zone.

Sui rilievi saranno possibili locali rovesci o acquazzoni pomeridiani, in particolare lungo le Alpi e localmente sull’Appennino.

Si tratterà prevalentemente di fenomeni circoscritti e di breve durata, tipici dell’instabilità estiva.

Sul fronte termico sono previste massime intorno ai 33°C a Firenze e Roma, mentre Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna potranno registrare picchi nell’ordine dei 37-38°C, localmente superiori nelle aree interne.

Domenica 30 agosto

Domenica l’anticiclone dovrebbe tornare a garantire condizioni ancora più stabili.

Il sole sarà prevalente su gran parte dell’Italia, con temperature ancora superiori alle medie stagionali soprattutto al Centro e al Sud.

L’ultimo fine settimana di agosto avrà quindi caratteristiche decisamente estive, nonostante l’avvicinarsi dell’inizio di settembre.

Quinta ondata di caldo dell’estate 2026

La nuova espansione dell’anticiclone potrebbe configurare per il Centro Sud la quinta importante ondata di calore dell’estate 2026.

A rendere significativa questa fase non saranno soltanto i picchi giornalieri, ma anche la persistenza delle temperature elevate e il forte riscaldamento accumulato durante la stagione.

Anche il Mediterraneo presenta temperature superficiali molto alte. In alcuni settori del Mar Tirreno l’acqua si mantiene attorno ai 29-30°C, un dato che testimonia quanto calore sia stato immagazzinato dal mare nel corso dell’estate.

Quando finirà il caldo

Per assistere a un cambiamento più organizzato bisognerà probabilmente attendere l’inizio della prossima settimana.

Le prime indicazioni individuano da mercoledì 2 settembre la possibilità di un maggiore coinvolgimento dell’Italia da parte delle correnti atlantiche, con l’arrivo di una perturbazione e un aumento dell’instabilità inizialmente più probabile sulle regioni centro-settentrionali.

La distanza temporale impone comunque prudenza: traiettoria, intensità e regioni effettivamente coinvolte dovranno essere confermate con gli aggiornamenti successivi.

Dopo questo possibile passaggio perturbato non è inoltre esclusa una nuova rimonta dell’alta pressione, scenario che potrebbe riportare condizioni più stabili nella prima parte di settembre.

Previsioni meteo in sintesi fino a domenica

Giovedì 27 agosto: prevalenza di sole sull’Italia, temperature in forte aumento al Centro Sud e primi segnali di instabilità sul Piemonte dalla seconda parte della giornata.

Venerdì 28 agosto: temporali su Alpi e Prealpi, in successivo spostamento verso il Nord-Est e localmente le pianure settentrionali. Caldo molto intenso al Centro Sud con punte di 37-43°C.

Sabato 29 agosto: giornata ancora estiva, ma con maggiore nuvolosità e possibilità di locali acquazzoni sui rilievi. Caldo fino a 37-38°C al Sud e sulle Isole maggiori.

Domenica 30 agosto: prevalenza di sole e condizioni più stabili su gran parte del Paese. Temperature ancora elevate e superiori alle medie.

Il quadro meteorologico dell’ultimo weekend di agosto resta dunque dominato dal grande caldo al Centro Sud, mentre il Nord inizierà a risentire maggiormente delle correnti instabili atlantiche. Il possibile vero cambio di scenario è atteso con l’avvio di settembre, quando l’alta pressione potrebbe temporaneamente perdere forza lasciando spazio a condizioni più dinamiche.