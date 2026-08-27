MARCIALONGA: LA 54.a SKI-MARATHON. ESPERIENZE UNICHE SUGLI SCI STRETTI

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Non solo “Running”, Marcialonga al lavoro per la 54.a edizione invernale

Il 31 gennaio 70 km, 45 km e la nuova 32 km Just for Fun tra le Valli di Fiemme e Fassa

Iscrizioni aperte per tutti, Davide Stoffie: “Marcialonga un’esperienza unica dedicata a tutti”

C’è tempo fino a lunedì 31 agosto per iscriversi alle gare usufruendo delle quote agevolate

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Marcialonga non si ferma mai! Mentre podisti da tutta Italia e dal mondo si preparano a correre la 24.a Marcialonga Running Coop del prossimo 5 settembre, tra le Valli di Fiemme e Fassa il comitato del blasonato brand trentino è da tempo al lavoro pensando alla neve e agli sci stretti. L’autunno è sempre più vicino e, come si suol dire, il tempo vola, ed ecco che la Marcialonga Ski rinnova il suo storico appuntamento al 31 gennaio 2027, con una 54.a edizione che ha già aperto le porte a fondisti da tutto il mondo.

Dagli atleti più allenati ai “bisonti” alle prime armi, sono in tantissimi ad essersi già assicurati un pettorale, mentre per tutti gli altri non c’è tempo da perdere. Fino a lunedì 31 agosto sono infatti in vigore le tariffe agevolate online utili per iscriversi a una delle tre proposte: dai 70 km della distanza regina, passando per i 45 km della versione “Light”, fino alla 32 km Just for Fun, grande novità del prossimo anno. Una novità che, secondo il segretario generale di Marcialonga, Davide Stoffie, rappresenta un’occasione ideale per avvicinare la gente allo sci di fondo, aprendo l’esperienza della Marcialonga a un pubblico ancora più ampio: “Credo sia una bella opportunità per avvicinare ancora più persone al mondo dello sci di fondo. È una disciplina dalle caratteristiche straordinarie, che permette di vivere la montagna con ritmi diversi, senza la necessità di adottare infrastrutture particolarmente complesse per chi la pratica. Si può praticare in compagnia, chiacchierando e condividendo qualche ora con gli amici o con la famiglia, oppure completamente da solo quando hai semplicemente bisogno di staccare”.

Nata nel 1971, Marcialonga si è rapidamente affermata come uno dei grandi appuntamenti internazionali dello sci di fondo sulle lunghe distanze, diventando la granfondo più conosciuta d’Italia e tra le più prestigiose al mondo. Un riconoscimento consolidato anche dalla sua storica presenza nel calendario di Ski Classics. A rendere la Marcialonga tanto speciale, però, non è solamente l’aspetto competitivo, ma anche una dimensione che va oltre quella sportiva. “L’esperienza che la Marcialonga è in grado di offrire è unica – continua Stoffie – Gli abitanti delle valli trasformano la gara in un avvenimento straordinario. Per uno sciatore che può essere abituato a percorrere chilometri immerso nella natura e nel silenzio, entrare in un paese e trovare musica, campanacci, bambini e famiglie a bordo pista che acclamano il suo nome è qualcosa di davvero speciale. È un successo che nasce dall’unione tra una gara dal grande prestigio sportivo e un’esperienza che difficilmente può essere vissuta altrove”.

La prossima tappa della Marcialonga è in programma sabato 5 settembre con la podistica “Running Coop” e, non appena l’ultimo concorrente avrà tagliato il traguardo, scatterà ufficialmente il countdown verso l’attesissima Marcialonga Ski. Anche la prossima edizione sarà arricchita dal consueto e ricco programma di eventi collaterali, con le iscrizioni che apriranno a ottobre. Marcialonga non si ferma mai e lo spettacolo continua!

Info: www.marcialonga.it