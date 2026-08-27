LA 50.a GRANFONDO DOBBIACO-CORTINA. UNA MEDAGLIA PER INCIDERE LA STORIA

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Il primo weekend di febbraio 2027 si apre con la 50.a Granfondo Dobbiaco-Cortina Sabato 6 febbraio la 42 km TC, domenica 7 la 35 km TL da Dobbiaco a Cortina d’Ampezzo Medaglia di finisher personalizzabile per i partecipanti, con nome, cognome e tempo di gara Fino a lunedì 31 agosto da non perdere le tariffe agevolate "Clever Fox", per gli U23 quota speciale Alla Granfondo Dobbiaco-Cortina si lascia il segno, sulla neve e nella storia! Mancano meno di sei mesi al celebre appuntamento sugli sci da fondo che, i prossimi 6 e 7 febbraio 2027, taglierà lo speciale traguardo del 50° anniversario. Ogni chilometro di gara racconta la passione che dal 1977 ha riunito oltre 75.000 fondisti da tutto il mondo, avvicendatisi negli anni tra la Val Pusteria e le Cime Ampezzane con entusiasmo e voglia di mettersi in gioco. Per tutti i concorrenti l’obiettivo principale rimane sempre lo stesso: tagliare il traguardo e conquistare la soddisfazione unica dell’avercela fatta, con la medaglia di finisher simbolo di tenacia e determinazione. Per questa 50.a edizione la medaglia della Granfondo Dobbiaco-Cortina potrà raccontare qualcosa in più: il comitato propone infatti la possibilità di personalizzarla, al costo di 10 euro in prevendita durante l’iscrizione online, o di 15 euro il giorno della gara, con l’incisione del proprio nome, cognome e tempo di gara. Un lavoro che richiederà solamente pochi minuti e che renderà ancora più speciale e personale il ricordo della propria impresa. L’iniziativa nasce dalla collaborazione con WiTiSi, azienda tedesca leader del settore, da due anni al fianco della Granfondo Dobbiaco-Cortina e partner di alcuni dei più grandi eventi sportivi internazionali. Il primo weekend di febbraio va dunque cerchiato in rosso sul calendario, con due gare in due giorni che promettono spettacolo sugli sci stretti ma anche tanto divertimento fuori dalla pista. La 50.a Granfondo Dobbiaco-Cortina si aprirà sabato con la 42 km in tecnica classica, seguita domenica dalla 35 km in tecnica libera, tracciati che richiederanno a coloro che puntano al podio intensità, tecnica e buona resistenza. I concorrenti si riuniranno per il via all'aeroporto militare di Dobbiaco, transitando sabato per la Nordic Arena, il Lago di Dobbiaco, il Lago di Landro e il Passo Cimabanche, tratto dal quale inizia la discesa finale verso Ospitale e il traguardo a Cortina d’Ampezzo, ai piedi del gruppo del Pomagagnon. Domenica, invece, dopo la partenza la 35 km raggiungerà direttamente la Nordic Arena, percorrendo l’ex ferrovia fino al traguardo ampezzano. Con settembre alle porte, la tariffa "Clever Fox" è in vigore ancora per poco: fino a lunedì 31 agosto sarà ancora possibile assicurarsi un pettorale sfruttando la tariffa da 75 euro per la gara in tecnica classica, 75 euro per la prova a skating e 150 euro per la sempre più partecipata Combinata. La 50.a Granfondo Dobbiaco-Cortina si prepara a festeggiare un traguardo speciale con lo stesso spirito che l’ha portata a diventare un appuntamento fisso per tantissimi amanti dello sci di fondo e una delle granfondo più amate d’Italia. Il comitato è già al lavoro, sempre guidato dal presidente Herbert Santer, il vicepresidente Igor Gǒmbac e da un team di collaboratori mosso dalla passione. Anche quest’anno la manifestazione è parte del circuito internazionale Ski Classics Challengers, dedicato agli specialisti delle lunghe distanze, chiamati a competere per punti importanti e prestigiosi nella 42 km in tecnica classica e nella 35 km skating. La Granfondo Dobbiaco-Cortina lancia il suo appuntamento con la storia, dove ogni fondista, dall’appassionato all’atleta affermato, potrà festeggiare in compagnia un traguardo indimenticabile: mezzo secolo di storia! Info: www.dobbiacocortina.org