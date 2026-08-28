Meteo Italia, caldo estremo fino a 43 gradi al Sud e forti temporali al Nord

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L’anticiclone subtropicale spinge aria rovente verso il Centro-Sud, dove venerdì 28 agosto è atteso il picco della nuova ondata di caldo. Situazione opposta al Nord, con temporali anche intensi, possibili grandinate e un’allerta meteo che interessa soprattutto Lombardia e Piemonte.

L’Italia si prepara a vivere una giornata caratterizzata da due scenari meteorologici molto differenti. Da una parte il caldo africano, con temperature che al Sud potrebbero localmente raggiungere 41-43°C; dall’altra l’instabilità sulle regioni settentrionali, dove il passaggio di una perturbazione favorirà lo sviluppo di rovesci e temporali.

Il contrasto sarà particolarmente evidente venerdì 28 agosto, giornata nella quale è previsto il momento più intenso di quella che può essere considerata la quinta ondata di caldo dell’estate 2026.

Caldo africano sull’Italia e temperature eccezionali al Centro-Sud

L’espansione dell’alta pressione subtropicale sta richiamando verso l’Italia masse d’aria molto calda provenienti dal Nord Africa. La configurazione atmosferica favorirà condizioni prevalentemente stabili sulle regioni centrali e meridionali, accompagnate però da temperature decisamente elevate per la parte finale di agosto.

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Il caldo più intenso è previsto soprattutto al Sud Italia, dove le massime potranno diffusamente superare i 36-38°C, con valori ancora superiori nelle zone interne.

Le punte estreme potrebbero interessare la Puglia, dove localmente i termometri potrebbero avvicinarsi ai 41-43°C. Tra le aree da tenere sotto osservazione c’è quella di Foggia, potenzialmente tra le più calde durante il culmine dell’ondata.

Temperature molto elevate sono previste anche in Sicilia e nelle altre regioni meridionali. Il caldo potrà farsi sentire persino nelle località situate a quote relativamente elevate.

Roma verso i 38-39 gradi caldo intenso anche al Centro

La situazione sarà particolarmente calda anche sulle regioni centrali. Toscana, Umbria e Lazio saranno interessate dall’afflusso di aria subtropicale con temperature massime che nelle zone interne potranno raggiungere 38-39°C.

A Roma sono attesi valori intorno ai 38-39°C, decisamente elevati per la fine di agosto. Caldo intenso anche a Firenze, mentre lungo alcune zone costiere le temperature potrebbero risultare leggermente inferiori grazie all'influenza del mare.

Il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento in più possibile soprattutto tra Toscana e Lazio.

Anche la Sardegna rimarrà inserita nel campo anticiclonico, con condizioni prevalentemente stabili e temperature elevate.

Temporali al Nord rischio grandine tra Piemonte e Lombardia

Completamente diverso lo scenario sulle regioni settentrionali.

L’anticiclone risulterà infatti meno solido al Nord Italia, permettendo alle infiltrazioni di aria più instabile di interessare inizialmente Alpi, Prealpi e parte del Nord-Ovest.

Già dalle prime ore della giornata potranno svilupparsi rovesci e temporali tra Piemonte e Lombardia, localmente accompagnati da fenomeni di forte intensità.

Non sono escluse raffiche improvvise di vento e grandinate, soprattutto durante le celle temporalesche più organizzate.

Nel corso della giornata l’instabilità tenderà progressivamente a spostarsi verso est, coinvolgendo anche Alpi e Prealpi del Triveneto. Alcuni fenomeni potrebbero raggiungere o sfiorare le zone settentrionali della Pianura Padana.

Tra le aree urbane potenzialmente interessate dall’instabilità figurano anche i territori di Torino, Varese e Milano, sebbene distribuzione e intensità dei temporali possano variare sensibilmente anche nel giro di pochi chilometri.

Allerta meteo arancione in Lombardia e gialla tra Lombardia e Piemonte

Il peggioramento previsto al Nord ha portato all'emissione di un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Per la giornata di venerdì 28 agosto è stata valutata un’allerta arancione su alcuni settori della Lombardia, mentre l’allerta gialla interessa ulteriori zone della stessa Lombardia e alcuni settori del Piemonte.

I temporali più intensi potrebbero essere accompagnati da forti precipitazioni concentrate in poco tempo, raffiche di vento e locali grandinate.

Particolare attenzione va quindi riservata alle possibili criticità idrogeologiche e idrauliche, soprattutto nelle aree maggiormente esposte a precipitazioni intense.

Il quadro delle allerte può subire modifiche in base all’evoluzione atmosferica. Per questo motivo è importante consultare gli aggiornamenti della Protezione Civile e delle strutture regionali competenti.

Temperature al Nord fino a 37 gradi in Emilia

Nonostante l’instabilità, il caldo non scomparirà completamente dalle regioni settentrionali.

Le differenze termiche saranno anzi piuttosto marcate. Nelle zone interessate da piogge e temporali le temperature saranno più contenute, mentre sull’Emilia il caldo potrà diventare particolarmente intenso.

Le massime potrebbero oscillare dai 25-26°C di Aosta e Torino fino a circa 37°C a Bologna.

Valori nell’ordine dei 35-36°C saranno possibili anche su altri settori dell’Emilia e del basso Veneto.

Meteo al Sud sole e caldo fino a 43 gradi

Il Sud e la Sicilia resteranno invece sotto la piena influenza dell’alta pressione subtropicale.

Il sole sarà generalmente protagonista, con cieli sereni o soltanto occasionalmente poco nuvolosi. L’elemento principale della giornata sarà però rappresentato dalle temperature.

Su molte città saranno possibili valori superiori ai 36-38°C, mentre nelle aree interne maggiormente esposte all’afflusso caldo nordafricano non si escludono punte di 40°C e oltre.

Le proiezioni più estreme indicano valori localmente vicini ai 42-43°C, soprattutto in Puglia.

Perché sta tornando un caldo così intenso

L’origine della nuova impennata delle temperature va ricercata nella configurazione atmosferica presente sull’Europa occidentale.

Una saccatura di origine nordatlantica, in discesa dal Regno Unito verso l’Atlantico in prossimità della Penisola Iberica, contribuisce indirettamente a richiamare verso il Mediterraneo centrale masse d’aria molto calda provenienti dal Nord Africa.

Questa dinamica rafforza la struttura anticiclonica presente sull’Italia e determina un ulteriore aumento delle temperature.

Il risultato è una configurazione tipicamente estiva, ma particolarmente significativa considerando che ci troviamo ormai negli ultimi giorni di agosto.

Quinta ondata di caldo dell’estate 2026

Questa fase può essere considerata la quinta importante ondata di caldo dell’estate 2026.

Il momento più intenso è previsto proprio per venerdì 28 agosto, soprattutto sulle regioni centro-meridionali.

Il Nord rimarrà più ai margini della massa d’aria rovente e sarà contemporaneamente esposto a infiltrazioni instabili responsabili dei temporali.

Si creerà quindi una vera divisione meteorologica dell’Italia: maltempo e fenomeni localmente intensi al Nord, sole e caldo estremo al Centro-Sud.

Meteo weekend sabato più instabile domenica torna il sole

Nel corso del weekend il caldo dovrebbe iniziare gradualmente ad attenuarsi, inizialmente sulle regioni settentrionali e successivamente anche al Centro.

Sabato è previsto un aumento della nuvolosità su diverse zone del Paese, con possibilità di qualche rovescio o temporale soprattutto lungo le aree appenniniche.

Le temperature resteranno comunque elevate al Centro-Sud, anche se le punte estreme registrate durante il picco di venerdì dovrebbero progressivamente ridursi.

Domenica, invece, il quadro dovrebbe tornare maggiormente stabile, con prevalenza di sole su gran parte dell’Italia.

Le previsioni per la prossima settimana

L'inizio della nuova settimana dovrebbe essere caratterizzato da una fase inizialmente più stabile.

Lunedì è attesa una giornata prevalentemente soleggiata su gran parte del territorio nazionale.

Da martedì potrebbe tornare una maggiore instabilità sulle regioni settentrionali, con temporali soprattutto durante le ore pomeridiane.

Una situazione simile potrebbe ripresentarsi mercoledì, quando sono previsti fenomeni temporaleschi sparsi al Nord.

La tendenza successiva indica, a partire da giovedì 3 settembre, una possibile nuova espansione dell’anticiclone subtropicale verso l’Italia.

Italia divisa tra caldo record e rischio temporali

La giornata di venerdì 28 agosto rappresenterà quindi uno dei momenti meteorologicamente più significativi di questa parte finale dell’estate.

Al Centro-Sud l’attenzione sarà rivolta soprattutto al caldo intenso, con temperature fino a 38-39°C a Roma e possibili punte di 41-43°C al Sud.

Al Nord-Ovest, invece, saranno i temporali forti a rappresentare il principale elemento di attenzione, soprattutto tra Piemonte e Lombardia, con possibilità di grandine e forti raffiche di vento.

Una situazione destinata a evolvere rapidamente nel corso delle prossime giornate, prima di un possibile nuovo rafforzamento dell’alta pressione subtropicale nella seconda parte della prossima settimana.