Colpo al Museo di Villena: Sottratta Gran Parte del Tesoro dell'Età del Bronzo

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Un'audace rapina ha scosso il mondo dell'archeologia: dalla Spagna è stata rubata gran parte del Tesoro di Villena, una delle collezioni più importanti dell'Età del Bronzo in Europa. Il furto è avvenuto nel museo della cittadina valenciana, dove il tesoro era custodito. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri sono entrati da una finestra e hanno portato a termine il colpo in meno di quattro minuti, con una precisione che suggerisce una preparazione meticolosa.

Un tesoro dal valore inestimabile

Scoperto nel 1963 nei pressi di Villena, il tesoro è composto da manufatti in oro, argento, ferro e ambra, risalenti a circa 3.000 anni fa. Il suo valore materiale è stimato in oltre 1,5 milioni di euro, ma il suo significato storico e culturale è incalcolabile. Tra i pezzi trafugati figurano anche tre corone della Vergine e del Bambino, elementi di eccezionale rarità che arricchivano ulteriormente la collezione.

Indagini in corso

Le autorità spagnole hanno avviato un'indagine approfondita per risalire ai responsabili, mentre gli esperti lanciano un appello internazionale per monitorare il mercato nero di reperti archeologici. La polizia non esclude alcuna pista, dall'azione di una banda specializzata a una commissione su misura. Nel frattempo, la comunità scientifica esprime sconcerto e chiede maggiore sicurezza per i beni culturali, sottolineando come il patrimonio archeologico sia un'eredità insostituibile per l'umanità.

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Un simbolo della storia europea

Il Tesoro di Villena è considerato uno dei ritrovamenti più significativi dell'antica civiltà mediterranea. La sua sottrazione rappresenta una perdita non solo per la Spagna, ma per l'intera comunità internazionale, che si stringe attorno al museo e alla città di Villena. Gli investigatori stanno collaborando con l'Interpol e con altri paesi per intercettare eventuali tentativi di vendita, mentre cresce la mobilitazione per il recupero dei beni rubati.