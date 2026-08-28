Trump si autoproclama il migliore presidente americano di sempre

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L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha recentemente pubblicato una sua personale classifica dei presidenti americani, suscitando un acceso dibattito. Nella lista, Trump si è collocato da solo nella categoria dei "Migliori", mentre gli altri presidenti sono stati distribuiti in categorie inferiori. Questa mossa, tipica del suo stile provocatorio, ha immediatamente scatenato reazioni contrastanti sia tra i sostenitori che tra i critici.

La classifica di Trump

Secondo quanto riportato, Trump ha inserito se stesso in cima alla lista, definendosi il migliore presidente nella storia degli Stati Uniti. Nella sua valutazione, ha poi collocato altri presidenti come Abraham Lincoln e George Washington in categorie inferiori, una scelta che ha sorpreso molti storici e politologi. La classifica, pubblicata sui suoi canali social, è stata accompagnata da commenti ironici e attacchi ai suoi successori, in particolare a Joe Biden.

Reazioni e polemiche

Le reazioni non si sono fatte attendere: mentre i suoi seguaci hanno applaudito l'iniziativa, molti esperti hanno sottolineato come questa sia un'ulteriore dimostrazione del suo narcisismo e della sua tendenza a riscrivere la storia a proprio favore. Alcuni storici hanno definito la classifica "ridicola" e "senza fondamento", ricordando che il giudizio sui presidenti spetta agli analisti e al tempo, non agli stessi interessati.

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Un precedente nella politica americana

Non è la prima volta che un presidente statunitense esprime una valutazione così netta su se stesso. Tuttavia, nessuno aveva mai osato collocarsi così apertamente al vertice assoluto. Questo episodio riaccende il dibattito sull'egocentrismo in politica e sulla comunicazione provocatoria che ha caratterizzato l'era Trump. Resta da vedere se questa mossa influenzerà la sua base elettorale in vista delle prossime elezioni.